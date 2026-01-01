Bugünkü Futu Holdings Fiyatı

Bugünkü Futu Holdings (FUTUON) fiyatı $ 164,63 olup, son 24 saatte % 0,67 değişim gösterdi. Mevcut FUTUON / USD dönüşüm oranı FUTUON başına $ 164,63 şeklindedir.

Futu Holdings, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,12M ile 1992. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 6,80K FUTUON şeklindedir. Son 24 saat içinde FUTUON, $ 164,21 (en düşük) ile $ 166,16 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 201,65506655431702 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 150,44906962587248 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FUTUON, son bir saatte -%0,04 ve son 7 günde -%0,11 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 65,45K seviyesine ulaştı.

Futu Holdings (FUTUON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1992 Piyasa Değeri $ 1,12M$ 1,12M $ 1,12M Hacim (24 Sa) $ 65,45K$ 65,45K $ 65,45K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,12M$ 1,12M $ 1,12M Dolaşım Arzı 6,80K 6,80K 6,80K Toplam Arz 6.801,93915674 6.801,93915674 6.801,93915674 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

