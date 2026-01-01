GameStop (GMEON) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için GameStop fiyat tahminlerini alın. GMEON fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

GameStop fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $20,44 $20,44 $20,44 -%0,72 USD Gerçek Tahmini GameStop 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için GameStop (GMEON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, GameStop, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 20,44 fiyatından işlem görebilir. 2026 için GameStop (GMEON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, GameStop, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 21,4620 fiyatından işlem görebilir. 2027 için GameStop (GMEON) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, GMEON için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 22,5351 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için GameStop (GMEON) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, GMEON için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 23,6618 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için GameStop (GMEON) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, GMEON için 2029 yılı hedef fiyatı $ 24,8449 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için GameStop (GMEON) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, GMEON için 2030 yılı hedef fiyatı $ 26,0871 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için GameStop (GMEON) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında GameStop fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 40,4698 seviyesine ulaşabilir. 2050 için GameStop (GMEON) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında GameStop fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 65,9210 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 20,44 %0,00

2027 $ 21,4620 %5,00

2028 $ 22,5351 %10,25

2029 $ 23,6618 %15,76

2030 $ 24,8449 %21,55

2031 $ 26,0871 %27,63

2032 $ 27,3915 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 28,7611 %40,71

2034 $ 30,1991 %47,75

2035 $ 31,7091 %55,13

2036 $ 33,2946 %62,89

2037 $ 34,9593 %71,03

2038 $ 36,7073 %79,59

2039 $ 38,5426 %88,56

2040 $ 40,4698 %97,99

January 2, 2026(Yarın) $ 20,4428 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 20,4596 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 20,524 %0,41 Bugün için GameStop (GMEON) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde GMEON için öngörülen fiyat 20,44$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için GameStop (GMEON) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak GMEON için yapılan fiyat tahmini 20,4428$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için GameStop (GMEON) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, GMEON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 20,4596$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük GameStop (GMEON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında GMEON için öngörülen fiyat 20,524$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut GameStop Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 20,44$ 20,44 $ 20,44 Fiyat Değişimi (24 sa) -%0,72 Piyasa Değeri $ 222,18K$ 222,18K $ 222,18K Dolaşım Arzı 10,87K 10,87K 10,87K Hacim (24 sa) $ 92,62K$ 92,62K $ 92,62K Hacim (24 sa) -- En son GMEON fiyatı $ 20,44. 24 saatlik değişim oranı -%0,72 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 92,62K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki GMEON arzı 10,87K olup, toplam piyasa değeri $ 222,18K şeklindedir. Canlı GMEON Fiyatını Görüntüle

GameStop Fiyat Geçmişi GameStop canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki GameStop fiyatı 20,44 USD'dir. Dolaşımdaki GameStop(GMEON) arzı 0,00 GMEON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 222,18K$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,02 $ -0,459999 $ 20,95 $ 20,37

7 Gün -%0,06 $ -1,4699 $ 22 $ 20,37

30 Gün -%0,11 $ -2,7399 $ 23,95 $ 20,37 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, GameStop fiyat hareketi -0,459999$ oldu ve -%0,02 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, GameStop en yüksek 22$ ve en düşük 20,37$ fiyatından işlem gördü ve -%0,06 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, GMEON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, GameStop, -%0,11 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -2,7399$ oldu. Bu durum, GMEON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam GameStop fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam GMEON Fiyat Geçmişini Görüntüle

GameStop (GMEON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? GameStop Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak GMEON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, GameStop için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen GMEON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının GameStop fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, GMEON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): GMEON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak GameStop için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

GMEON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

GMEON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): GMEON, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, GMEON, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için GMEON fiyat tahmini nedir? GameStop (GMEON) fiyat tahmin aracına göre, GMEON fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 GMEON 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 GameStop (GMEON) fiyatı $20,44 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, GMEON, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında GMEON için tahmini fiyat hedefi nedir? GameStop (GMEON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 GMEON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında GMEON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, GameStop (GMEON), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında GMEON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, GameStop (GMEON), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 GMEON 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 GameStop (GMEON) fiyatı $20,44 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, GMEON, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için GMEON fiyat tahmini nedir? GameStop (GMEON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 GMEON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.