Bugünkü GameStop Fiyatı

Bugünkü GameStop (GMEON) fiyatı $ 20,43 olup, son 24 saatte % 0,77 değişim gösterdi. Mevcut GMEON / USD dönüşüm oranı GMEON başına $ 20,43 şeklindedir.

GameStop, şu anda piyasa değeri açısından $ 222,07K ile 2726. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,87K GMEON şeklindedir. Son 24 saat içinde GMEON, $ 20,37 (en düşük) ile $ 20,91 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 28,314705255572687 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 19,96613014120138 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GMEON, son bir saatte +%0,04 ve son 7 günde -%6,76 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 92,29K seviyesine ulaştı.

GameStop (GMEON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2726 Piyasa Değeri $ 222,07K$ 222,07K $ 222,07K Hacim (24 Sa) $ 92,29K$ 92,29K $ 92,29K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 222,07K$ 222,07K $ 222,07K Dolaşım Arzı 10,87K 10,87K 10,87K Toplam Arz 10.869,90830109 10.869,90830109 10.869,90830109 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki GameStop piyasa değeri $ 222,07K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 92,29K. Dolaşımdaki GMEON arzı 10,87K olup, toplam arzı 10869.90830109. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 222,07K.