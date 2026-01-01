Alphabet Class A (GOOGLON) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Alphabet Class A fiyat tahminlerini alın. GOOGLON fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Alphabet Class A fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $314,12 $314,12 $314,12 +%0,07 USD Gerçek Tahmini Alphabet Class A 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Alphabet Class A (GOOGLON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Alphabet Class A, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 314,12 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Alphabet Class A (GOOGLON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Alphabet Class A, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 329,826 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Alphabet Class A (GOOGLON) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, GOOGLON için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 346,3173 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Alphabet Class A (GOOGLON) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, GOOGLON için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 363,6331 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Alphabet Class A (GOOGLON) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, GOOGLON için 2029 yılı hedef fiyatı $ 381,8148 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Alphabet Class A (GOOGLON) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, GOOGLON için 2030 yılı hedef fiyatı $ 400,9055 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Alphabet Class A (GOOGLON) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Alphabet Class A fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 621,9361 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Alphabet Class A (GOOGLON) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Alphabet Class A fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 1.013,0683 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 314,12 %0,00

2027 $ 329,826 %5,00

2028 $ 346,3173 %10,25

2029 $ 363,6331 %15,76

2030 $ 381,8148 %21,55

2031 $ 400,9055 %27,63

2032 $ 420,9508 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 441,9983 %40,71

2034 $ 464,0983 %47,75

2035 $ 487,3032 %55,13

2036 $ 511,6683 %62,89

2037 $ 537,2517 %71,03

2038 $ 564,1143 %79,59

2039 $ 592,3201 %88,56

2040 $ 621,9361 %97,99

2040 $ 621,9361 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Alphabet Class A Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 314,12 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 314,1630 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 314,4212 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 315,4109 %0,41 Bugün için Alphabet Class A (GOOGLON) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde GOOGLON için öngörülen fiyat 314,12$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Alphabet Class A (GOOGLON) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak GOOGLON için yapılan fiyat tahmini 314,1630$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Alphabet Class A (GOOGLON) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, GOOGLON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 314,4212$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Alphabet Class A (GOOGLON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında GOOGLON için öngörülen fiyat 315,4109$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Alphabet Class A Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 314,12$ 314,12 $ 314,12 Fiyat Değişimi (24 sa) +%0,07 Piyasa Değeri $ 15,27M$ 15,27M $ 15,27M Dolaşım Arzı 48,63K 48,63K 48,63K Hacim (24 sa) $ 63,43K$ 63,43K $ 63,43K Hacim (24 sa) -- En son GOOGLON fiyatı $ 314,12. 24 saatlik değişim oranı +%0,07 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 63,43K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki GOOGLON arzı 48,63K olup, toplam piyasa değeri $ 15,27M şeklindedir. Canlı GOOGLON Fiyatını Görüntüle

Alphabet Class A Fiyat Geçmişi Alphabet Class A canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Alphabet Class A fiyatı 314,07 USD'dir. Dolaşımdaki Alphabet Class A(GOOGLON) arzı 0,00 GOOGLON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 15,27M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,00 $ 0,800000 $ 315,62 $ 312,79

7 Gün -%0,00 $ -0,430000 $ 317,35 $ 310,67

30 Gün -%0,00 $ -1,2199 $ 323,2 $ 296,11 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Alphabet Class A fiyat hareketi 0,800000$ oldu ve %0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Alphabet Class A en yüksek 317,35$ ve en düşük 310,67$ fiyatından işlem gördü ve -%0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, GOOGLON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Alphabet Class A, -%0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -1,2199$ oldu. Bu durum, GOOGLON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Alphabet Class A fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam GOOGLON Fiyat Geçmişini Görüntüle

Alphabet Class A (GOOGLON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Alphabet Class A Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak GOOGLON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Alphabet Class A için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen GOOGLON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Alphabet Class A fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, GOOGLON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): GOOGLON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Alphabet Class A için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

GOOGLON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

GOOGLON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): GOOGLON, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, GOOGLON, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için GOOGLON fiyat tahmini nedir? Alphabet Class A (GOOGLON) fiyat tahmin aracına göre, GOOGLON fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 GOOGLON 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Alphabet Class A (GOOGLON) fiyatı $314,12 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, GOOGLON, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında GOOGLON için tahmini fiyat hedefi nedir? Alphabet Class A (GOOGLON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 GOOGLON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında GOOGLON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Alphabet Class A (GOOGLON), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında GOOGLON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Alphabet Class A (GOOGLON), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 GOOGLON 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Alphabet Class A (GOOGLON) fiyatı $314,12 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, GOOGLON, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için GOOGLON fiyat tahmini nedir? Alphabet Class A (GOOGLON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 GOOGLON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.