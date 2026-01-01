Bugünkü Alphabet Class A Fiyatı

Bugünkü Alphabet Class A (GOOGLON) fiyatı $ 314,45 olup, son 24 saatte % 0,17 değişim gösterdi. Mevcut GOOGLON / USD dönüşüm oranı GOOGLON başına $ 314,45 şeklindedir.

Alphabet Class A, şu anda piyasa değeri açısından $ 15,29M ile 825. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 48,63K GOOGLON şeklindedir. Son 24 saat içinde GOOGLON, $ 312,79 (en düşük) ile $ 315,62 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 332,7431653780262 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 225,81003632470686 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GOOGLON, son bir saatte +%0,03 ve son 7 günde -%0,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 64,09K seviyesine ulaştı.

Alphabet Class A (GOOGLON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.825 Piyasa Değeri $ 15,29M$ 15,29M $ 15,29M Hacim (24 Sa) $ 64,09K$ 64,09K $ 64,09K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,29M$ 15,29M $ 15,29M Dolaşım Arzı 48,63K 48,63K 48,63K Toplam Arz 48.634,60534534 48.634,60534534 48.634,60534534 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

