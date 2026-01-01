Hims Hers Health (HIMSON) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Hims Hers Health fiyat tahminlerini alın. HIMSON fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Hims Hers Health fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. Hims Hers Health 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Hims Hers Health (HIMSON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Hims Hers Health, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 32,37 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Hims Hers Health (HIMSON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Hims Hers Health, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 33,9885 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Hims Hers Health (HIMSON) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, HIMSON için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 35,6879 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Hims Hers Health (HIMSON) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, HIMSON için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 37,4723 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Hims Hers Health (HIMSON) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, HIMSON için 2029 yılı hedef fiyatı $ 39,3459 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Hims Hers Health (HIMSON) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, HIMSON için 2030 yılı hedef fiyatı $ 41,3132 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Hims Hers Health (HIMSON) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Hims Hers Health fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 64,0903 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Hims Hers Health (HIMSON) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Hims Hers Health fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 104,3964 seviyesine ulaşabilir.

2027 $ 33,9885 %5,00

2028 $ 35,6879 %10,25

2029 $ 37,4723 %15,76

2030 $ 39,3459 %21,55

2031 $ 41,3132 %27,63

2032 $ 43,3788 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 45,5478 %40,71

2034 $ 47,8252 %47,75

2035 $ 50,2164 %55,13

2036 $ 52,7273 %62,89

2037 $ 55,3636 %71,03

2038 $ 58,1318 %79,59

2039 $ 61,0384 %88,56

2040 $ 64,0903 %97,99

2040 $ 64,0903 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Hims Hers Health Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 32,37 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 32,3744 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 32,4010 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 32,5030 %0,41 Bugün için Hims Hers Health (HIMSON) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde HIMSON için öngörülen fiyat 32,37$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Hims Hers Health (HIMSON) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak HIMSON için yapılan fiyat tahmini 32,3744$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Hims Hers Health (HIMSON) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, HIMSON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 32,4010$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Hims Hers Health (HIMSON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında HIMSON için öngörülen fiyat 32,5030$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Hims Hers Health Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 32,37$ 32,37 $ 32,37 Fiyat Değişimi (24 sa) -%0,33 Piyasa Değeri $ 406,01K$ 406,01K $ 406,01K Dolaşım Arzı 12,54K 12,54K 12,54K Hacim (24 sa) $ 129,63K$ 129,63K $ 129,63K Hacim (24 sa) -- En son HIMSON fiyatı $ 32,37. 24 saatlik değişim oranı -%0,33 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 129,63K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki HIMSON arzı 12,54K olup, toplam piyasa değeri $ 406,01K şeklindedir. Canlı HIMSON Fiyatını Görüntüle

Hims Hers Health Fiyat Geçmişi Hims Hers Health canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Hims Hers Health fiyatı 32,38 USD'dir. Dolaşımdaki Hims Hers Health(HIMSON) arzı 0,00 HIMSON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 406,01K$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,01 $ -0,5 $ 33,13 $ 32,07

7 Gün -%0,06 $ -2,4299 $ 34,91 $ 32,07

30 Gün -%0,14 $ -5,2899 $ 40,99 $ 32,07 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Hims Hers Health fiyat hareketi -0,5$ oldu ve -%0,01 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Hims Hers Health en yüksek 34,91$ ve en düşük 32,07$ fiyatından işlem gördü ve -%0,06 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, HIMSON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Hims Hers Health, -%0,14 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -5,2899$ oldu. Bu durum, HIMSON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Hims Hers Health fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam HIMSON Fiyat Geçmişini Görüntüle

Hims Hers Health (HIMSON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Hims Hers Health Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak HIMSON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Hims Hers Health için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen HIMSON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Hims Hers Health fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, HIMSON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): HIMSON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Hims Hers Health için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

HIMSON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

HIMSON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): HIMSON, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, HIMSON, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için HIMSON fiyat tahmini nedir? Hims Hers Health (HIMSON) fiyat tahmin aracına göre, HIMSON fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 HIMSON 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Hims Hers Health (HIMSON) fiyatı $32,37 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, HIMSON, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında HIMSON için tahmini fiyat hedefi nedir? Hims Hers Health (HIMSON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 HIMSON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında HIMSON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Hims Hers Health (HIMSON), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında HIMSON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Hims Hers Health (HIMSON), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 HIMSON 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Hims Hers Health (HIMSON) fiyatı $32,37 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, HIMSON, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için HIMSON fiyat tahmini nedir? Hims Hers Health (HIMSON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 HIMSON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol