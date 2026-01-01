Bugünkü Hims Hers Health Fiyatı

Bugünkü Hims Hers Health (HIMSON) fiyatı $ 32,36 olup, son 24 saatte % 0,30 değişim gösterdi. Mevcut HIMSON / USD dönüşüm oranı HIMSON başına $ 32,36 şeklindedir.

Hims Hers Health, şu anda piyasa değeri açısından $ 405,76K ile 2474. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 12,54K HIMSON şeklindedir. Son 24 saat içinde HIMSON, $ 32,07 (en düşük) ile $ 33,13 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 151,28876306232115 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 32,05689567324663 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HIMSON, son bir saatte -%0,07 ve son 7 günde -%7,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 126,51K seviyesine ulaştı.

Hims Hers Health (HIMSON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2474 Piyasa Değeri $ 405,76K$ 405,76K $ 405,76K Hacim (24 Sa) $ 126,51K$ 126,51K $ 126,51K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 405,76K$ 405,76K $ 405,76K Dolaşım Arzı 12,54K 12,54K 12,54K Toplam Arz 12.538,97718923 12.538,97718923 12.538,97718923 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

