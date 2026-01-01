IShares Gold Trust (IAUON) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için IShares Gold Trust fiyat tahminlerini alın. IAUON fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

IShares Gold Trust fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $81,59 $81,59 $81,59 -%0,17 USD Gerçek Tahmini IShares Gold Trust 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için IShares Gold Trust (IAUON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, IShares Gold Trust, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 81,59 fiyatından işlem görebilir. 2026 için IShares Gold Trust (IAUON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, IShares Gold Trust, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 85,6695 fiyatından işlem görebilir. 2027 için IShares Gold Trust (IAUON) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, IAUON için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 89,9529 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için IShares Gold Trust (IAUON) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, IAUON için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 94,4506 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için IShares Gold Trust (IAUON) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, IAUON için 2029 yılı hedef fiyatı $ 99,1731 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için IShares Gold Trust (IAUON) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, IAUON için 2030 yılı hedef fiyatı $ 104,1318 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için IShares Gold Trust (IAUON) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında IShares Gold Trust fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 161,5426 seviyesine ulaşabilir. 2050 için IShares Gold Trust (IAUON) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında IShares Gold Trust fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 263,1359 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 81,59 %0,00

2027 $ 85,6695 %5,00

2028 $ 89,9529 %10,25

2029 $ 94,4506 %15,76

2030 $ 99,1731 %21,55

2031 $ 104,1318 %27,63

2032 $ 109,3384 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 114,8053 %40,71

2034 $ 120,5455 %47,75

2035 $ 126,5728 %55,13

2036 $ 132,9015 %62,89

2037 $ 139,5465 %71,03

2038 $ 146,5239 %79,59

2039 $ 153,8501 %88,56

2040 $ 161,5426 %97,99

2040 $ 161,5426 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli IShares Gold Trust Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 81,59 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 81,6011 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 81,6682 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 81,9253 %0,41 Bugün için IShares Gold Trust (IAUON) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde IAUON için öngörülen fiyat 81,59$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için IShares Gold Trust (IAUON) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak IAUON için yapılan fiyat tahmini 81,6011$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için IShares Gold Trust (IAUON) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, IAUON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 81,6682$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük IShares Gold Trust (IAUON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında IAUON için öngörülen fiyat 81,9253$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut IShares Gold Trust Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 81,59$ 81,59 $ 81,59 Fiyat Değişimi (24 sa) -%0,16 Piyasa Değeri $ 10,41M$ 10,41M $ 10,41M Dolaşım Arzı 127,63K 127,63K 127,63K Hacim (24 sa) $ 75,24K$ 75,24K $ 75,24K Hacim (24 sa) -- En son IAUON fiyatı $ 81,59. 24 saatlik değişim oranı -%0,17 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 75,24K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki IAUON arzı 127,63K olup, toplam piyasa değeri $ 10,41M şeklindedir. Canlı IAUON Fiyatını Görüntüle

IShares Gold Trust Fiyat Geçmişi IShares Gold Trust canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki IShares Gold Trust fiyatı 81,59 USD'dir. Dolaşımdaki IShares Gold Trust(IAUON) arzı 0,00 IAUON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 10,41M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,00 $ -0,009999 $ 82,04 $ 81,08

7 Gün -%0,03 $ -2,5300 $ 85,73 $ 80,65

30 Gün %0,03 $ 2,3100 $ 85,73 $ 78,44 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, IShares Gold Trust fiyat hareketi -0,009999$ oldu ve -%0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, IShares Gold Trust en yüksek 85,73$ ve en düşük 80,65$ fiyatından işlem gördü ve -%0,03 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, IAUON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, IShares Gold Trust, %0,03 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 2,3100$ oldu. Bu durum, IAUON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam IShares Gold Trust fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam IAUON Fiyat Geçmişini Görüntüle

IShares Gold Trust (IAUON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? IShares Gold Trust Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak IAUON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, IShares Gold Trust için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen IAUON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının IShares Gold Trust fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, IAUON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): IAUON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak IShares Gold Trust için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

IAUON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

IAUON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): IAUON, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, IAUON, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için IAUON fiyat tahmini nedir? IShares Gold Trust (IAUON) fiyat tahmin aracına göre, IAUON fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 IAUON 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 IShares Gold Trust (IAUON) fiyatı $81,59 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, IAUON, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında IAUON için tahmini fiyat hedefi nedir? IShares Gold Trust (IAUON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 IAUON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında IAUON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, IShares Gold Trust (IAUON), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında IAUON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, IShares Gold Trust (IAUON), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 IAUON 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 IShares Gold Trust (IAUON) fiyatı $81,59 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, IAUON, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için IAUON fiyat tahmini nedir? IShares Gold Trust (IAUON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 IAUON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.