Bugünkü iShares Gold Trust Fiyatı

Bugünkü iShares Gold Trust (IAUON) fiyatı $ 81,58 olup, son 24 saatte % 0,18 değişim gösterdi. Mevcut IAUON / USD dönüşüm oranı IAUON başına $ 81,58 şeklindedir.

iShares Gold Trust, şu anda piyasa değeri açısından $ 10,41M ile 993. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 127,63K IAUON şeklindedir. Son 24 saat içinde IAUON, $ 81,08 (en düşük) ile $ 82,04 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 85,61246878975481 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 66,2823140111318 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IAUON, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%2,71 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 69,95K seviyesine ulaştı.

iShares Gold Trust (IAUON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.993 Piyasa Değeri $ 10,41M$ 10,41M $ 10,41M Hacim (24 Sa) $ 69,95K$ 69,95K $ 69,95K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,41M$ 10,41M $ 10,41M Dolaşım Arzı 127,63K 127,63K 127,63K Toplam Arz 127.630,80340049 127.630,80340049 127.630,80340049 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

