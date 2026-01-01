Bugünkü Verified Emeralds Fiyatı

Bugünkü Verified Emeralds (VEREM) fiyatı $ 11,2 olup, son 24 saatte % 30,00 değişim gösterdi. Mevcut VEREM / USD dönüşüm oranı VEREM başına $ 11,2 şeklindedir.

Verified Emeralds, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- VEREM şeklindedir. Son 24 saat içinde VEREM, $ 10,12 (en düşük) ile $ 16 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VEREM, son bir saatte +%1,26 ve son 7 günde -%41,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 7,15K seviyesine ulaştı.

Verified Emeralds (VEREM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 7,15K$ 7,15K $ 7,15K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 560,00M$ 560,00M $ 560,00M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Verified Emeralds piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 7,15K. Dolaşımdaki VEREM arzı -- olup, toplam arzı 50000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 560,00M.