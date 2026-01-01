JoJoWorld (JOJO) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için JoJoWorld fiyat tahminlerini alın. JOJO fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

JOJO Al

JoJoWorld fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,02192 $0,02192 $0,02192 -%24,33 USD Gerçek Tahmini JoJoWorld 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için JoJoWorld (JOJO) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, JoJoWorld, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,02192 fiyatından işlem görebilir. 2026 için JoJoWorld (JOJO) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, JoJoWorld, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,023016 fiyatından işlem görebilir. 2027 için JoJoWorld (JOJO) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, JOJO için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,024166 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için JoJoWorld (JOJO) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, JOJO için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,025375 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için JoJoWorld (JOJO) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, JOJO için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,026643 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için JoJoWorld (JOJO) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, JOJO için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,027976 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için JoJoWorld (JOJO) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında JoJoWorld fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,043400 seviyesine ulaşabilir. 2050 için JoJoWorld (JOJO) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında JoJoWorld fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,070694 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,02192 %0,00

2027 $ 0,023016 %5,00

2028 $ 0,024166 %10,25

2029 $ 0,025375 %15,76

2030 $ 0,026643 %21,55

2031 $ 0,027976 %27,63

2032 $ 0,029374 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,030843 %40,71

2034 $ 0,032385 %47,75

2035 $ 0,034005 %55,13

2036 $ 0,035705 %62,89

2037 $ 0,037490 %71,03

2038 $ 0,039365 %79,59

2039 $ 0,041333 %88,56

2040 $ 0,043400 %97,99

2040 $ 0,043400 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli JoJoWorld Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0,02192 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,021923 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,021941 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,022010 %0,41 Bugün için JoJoWorld (JOJO) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde JOJO için öngörülen fiyat 0,02192$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için JoJoWorld (JOJO) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak JOJO için yapılan fiyat tahmini 0,021923$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için JoJoWorld (JOJO) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, JOJO için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,021941$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük JoJoWorld (JOJO) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında JOJO için öngörülen fiyat 0,022010$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut JoJoWorld Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,02192$ 0,02192 $ 0,02192 Fiyat Değişimi (24 sa) -%24,33 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 100,65K$ 100,65K $ 100,65K Hacim (24 sa) -- En son JOJO fiyatı $ 0,02192. 24 saatlik değişim oranı -%24,33 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 100,65K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki JOJO arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı JOJO Fiyatını Görüntüle

Nasıl JoJoWorld (JOJO) Satın Alınır? JOJO satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle JOJO satın alabilirsiniz. JoJoWorld satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın! Hemen JOJO Satın Almayı Öğrenin

JoJoWorld Fiyat Geçmişi JoJoWorld canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki JoJoWorld fiyatı 0,02192 USD'dir. Dolaşımdaki JoJoWorld(JOJO) arzı 0,00 JOJO olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,21 $ -0,00622 $ 0,03406 $ 0,0218

7 Gün -%0,05 $ -0,001329 $ 0,872 $ 0,02079

30 Gün %0,06 $ 0,00136 $ 0,872 $ 0,02041 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, JoJoWorld fiyat hareketi -0,00622$ oldu ve -%0,21 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, JoJoWorld en yüksek 0,872$ ve en düşük 0,02079$ fiyatından işlem gördü ve -%0,05 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, JOJO için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, JoJoWorld, %0,06 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,00136$ oldu. Bu durum, JOJO için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam JoJoWorld fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam JOJO Fiyat Geçmişini Görüntüle

JoJoWorld (JOJO) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? JoJoWorld Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak JOJO için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, JoJoWorld için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen JOJO fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının JoJoWorld fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, JOJO varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): JOJO için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak JoJoWorld için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

JOJO Fiyat Tahmini Neden Önemli?

JOJO Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): JOJO, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, JOJO, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için JOJO fiyat tahmini nedir? JoJoWorld (JOJO) fiyat tahmin aracına göre, JOJO fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 JOJO 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 JoJoWorld (JOJO) fiyatı $0,02192 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, JOJO, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında JOJO için tahmini fiyat hedefi nedir? JoJoWorld (JOJO) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 JOJO fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında JOJO için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, JoJoWorld (JOJO), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında JOJO için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, JoJoWorld (JOJO), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 JOJO 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 JoJoWorld (JOJO) fiyatı $0,02192 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, JOJO, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için JOJO fiyat tahmini nedir? JoJoWorld (JOJO) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 JOJO fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol