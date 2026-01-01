Bugünkü JoJoWorld Fiyatı

Bugünkü JoJoWorld (JOJO) fiyatı $ 0,02211 olup, son 24 saatte % 23,47 değişim gösterdi. Mevcut JOJO / USD dönüşüm oranı JOJO başına $ 0,02211 şeklindedir.

JoJoWorld, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- JOJO şeklindedir. Son 24 saat içinde JOJO, $ 0,0197 (en düşük) ile $ 0,03406 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JOJO, son bir saatte +%2,17 ve son 7 günde -%10,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 95,50K seviyesine ulaştı.

JoJoWorld (JOJO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 95,50K$ 95,50K $ 95,50K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,69M$ 17,69M $ 17,69M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 800.000.000 800.000.000 800.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki JoJoWorld piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 95,50K. Dolaşımdaki JOJO arzı -- olup, toplam arzı 800000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,69M.