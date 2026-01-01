Eli Lilly (LLYON) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Eli Lilly fiyat tahminlerini alın. LLYON fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Eli Lilly fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $1.080,36 $1.080,36 $1.080,36 +%0,07 USD Gerçek Tahmini Eli Lilly 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Eli Lilly (LLYON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Eli Lilly, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 1.080,36 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Eli Lilly (LLYON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Eli Lilly, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 1.134,378 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Eli Lilly (LLYON) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, LLYON için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 1.191,0969 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Eli Lilly (LLYON) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, LLYON için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 1.250,6517 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Eli Lilly (LLYON) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, LLYON için 2029 yılı hedef fiyatı $ 1.313,1843 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Eli Lilly (LLYON) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, LLYON için 2030 yılı hedef fiyatı $ 1.378,8435 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Eli Lilly (LLYON) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Eli Lilly fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 2.139,0389 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Eli Lilly (LLYON) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Eli Lilly fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 3.484,2689 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 1.080,36 %0,00

2027 $ 1.134,378 %5,00

2028 $ 1.191,0969 %10,25

2029 $ 1.250,6517 %15,76

2030 $ 1.313,1843 %21,55

2031 $ 1.378,8435 %27,63

2032 $ 1.447,7857 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 1.520,1750 %40,71

2034 $ 1.596,1837 %47,75

2035 $ 1.675,9929 %55,13

2036 $ 1.759,7925 %62,89

2037 $ 1.847,7822 %71,03

2038 $ 1.940,1713 %79,59

2039 $ 2.037,1799 %88,56

2040 $ 2.139,0389 %97,99

2040 $ 2.139,0389 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Eli Lilly Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 1.080,36 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 1.080,5079 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 1.081,3959 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 1.084,7998 %0,41 Bugün için Eli Lilly (LLYON) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde LLYON için öngörülen fiyat 1.080,36$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Eli Lilly (LLYON) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak LLYON için yapılan fiyat tahmini 1.080,5079$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Eli Lilly (LLYON) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, LLYON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 1.081,3959$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Eli Lilly (LLYON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında LLYON için öngörülen fiyat 1.084,7998$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Eli Lilly Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 1.080,36$ 1.080,36 $ 1.080,36 Fiyat Değişimi (24 sa) +%0,07 Piyasa Değeri $ 4,37M$ 4,37M $ 4,37M Dolaşım Arzı 4,05K 4,05K 4,05K Hacim (24 sa) $ 60,80K$ 60,80K $ 60,80K Hacim (24 sa) -- En son LLYON fiyatı $ 1.080,36. 24 saatlik değişim oranı +%0,07 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 60,80K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki LLYON arzı 4,05K olup, toplam piyasa değeri $ 4,37M şeklindedir. Canlı LLYON Fiyatını Görüntüle

Eli Lilly Fiyat Geçmişi Eli Lilly canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Eli Lilly fiyatı 1.080,36 USD'dir. Dolaşımdaki Eli Lilly(LLYON) arzı 0,00 LLYON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 4,37M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,00 $ -4,8199 $ 1.085,35 $ 1.074,83

7 Gün %0,00 $ 1,0899 $ 1.087,99 $ 1.070,28

30 Gün %0,02 $ 25,2699 $ 1.088,63 $ 978,84 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Eli Lilly fiyat hareketi -4,8199$ oldu ve -%0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Eli Lilly en yüksek 1.087,99$ ve en düşük 1.070,28$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, LLYON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Eli Lilly, %0,02 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 25,2699$ oldu. Bu durum, LLYON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Eli Lilly fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam LLYON Fiyat Geçmişini Görüntüle

Eli Lilly (LLYON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Eli Lilly Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak LLYON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Eli Lilly için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen LLYON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Eli Lilly fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, LLYON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): LLYON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Eli Lilly için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

LLYON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

LLYON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): LLYON, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, LLYON, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için LLYON fiyat tahmini nedir? Eli Lilly (LLYON) fiyat tahmin aracına göre, LLYON fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 LLYON 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Eli Lilly (LLYON) fiyatı $1.080,36 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, LLYON, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında LLYON için tahmini fiyat hedefi nedir? Eli Lilly (LLYON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 LLYON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında LLYON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Eli Lilly (LLYON), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında LLYON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Eli Lilly (LLYON), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 LLYON 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Eli Lilly (LLYON) fiyatı $1.080,36 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, LLYON, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için LLYON fiyat tahmini nedir? Eli Lilly (LLYON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 LLYON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.