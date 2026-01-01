Bugünkü Eli Lilly Fiyatı

Bugünkü Eli Lilly (LLYON) fiyatı $ 1.079,89 olup, son 24 saatte % 0,03 değişim gösterdi. Mevcut LLYON / USD dönüşüm oranı LLYON başına $ 1.079,89 şeklindedir.

Eli Lilly, şu anda piyasa değeri açısından $ 4,37M ile 1359. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 4,05K LLYON şeklindedir. Son 24 saat içinde LLYON, $ 1.074,83 (en düşük) ile $ 1.085,35 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1.120,5009239336655 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 712,8133541417105 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LLYON, son bir saatte -%0,05 ve son 7 günde +%0,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 62,06K seviyesine ulaştı.

Eli Lilly (LLYON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1359 Piyasa Değeri $ 4,37M$ 4,37M $ 4,37M Hacim (24 Sa) $ 62,06K$ 62,06K $ 62,06K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,37M$ 4,37M $ 4,37M Dolaşım Arzı 4,05K 4,05K 4,05K Toplam Arz 4.047,88720183 4.047,88720183 4.047,88720183 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

