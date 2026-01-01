Meta Platforms (METAON) Fiyat Tahmini (USD)

Meta Platforms fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $661,9 $661,9 $661,9 -%0,18 USD Gerçek Tahmini Meta Platforms 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Meta Platforms (METAON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Meta Platforms, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 661,9 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Meta Platforms (METAON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Meta Platforms, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 694,995 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Meta Platforms (METAON) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, METAON için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 729,7447 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Meta Platforms (METAON) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, METAON için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 766,2319 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Meta Platforms (METAON) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, METAON için 2029 yılı hedef fiyatı $ 804,5435 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Meta Platforms (METAON) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, METAON için 2030 yılı hedef fiyatı $ 844,7707 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Meta Platforms (METAON) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Meta Platforms fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 1.310,5167 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Meta Platforms (METAON) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Meta Platforms fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 2.134,6936 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 661,9 %0,00

2027 $ 694,995 %5,00

2028 $ 729,7447 %10,25

2029 $ 766,2319 %15,76

2030 $ 804,5435 %21,55

2031 $ 844,7707 %27,63

2032 $ 887,0093 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 931,3597 %40,71

2034 $ 977,9277 %47,75

2035 $ 1.026,8241 %55,13

2036 $ 1.078,1653 %62,89

2037 $ 1.132,0736 %71,03

2038 $ 1.188,6773 %79,59

2039 $ 1.248,1111 %88,56

2040 $ 1.310,5167 %97,99

January 2, 2026(Yarın) $ 661,9906 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 662,5346 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 664,6201 %0,41 Bugün için Meta Platforms (METAON) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde METAON için öngörülen fiyat 661,9$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Meta Platforms (METAON) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak METAON için yapılan fiyat tahmini 661,9906$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Meta Platforms (METAON) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, METAON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 662,5346$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Meta Platforms (METAON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında METAON için öngörülen fiyat 664,6201$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Meta Platforms Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 661,9$ 661,9 $ 661,9 Fiyat Değişimi (24 sa) -%0,18 Piyasa Değeri $ 5,70M$ 5,70M $ 5,70M Dolaşım Arzı 8,62K 8,62K 8,62K Hacim (24 sa) $ 73,11K$ 73,11K $ 73,11K Hacim (24 sa) -- En son METAON fiyatı $ 661,9. 24 saatlik değişim oranı -%0,18 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 73,11K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki METAON arzı 8,62K olup, toplam piyasa değeri $ 5,70M şeklindedir. Canlı METAON Fiyatını Görüntüle

Nasıl Meta Platforms (METAON) Satın Alınır? METAON satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle METAON satın alabilirsiniz. Meta Platforms satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın! Hemen METAON Satın Almayı Öğrenin

Meta Platforms Fiyat Geçmişi Meta Platforms canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Meta Platforms fiyatı 661,9 USD'dir. Dolaşımdaki Meta Platforms(METAON) arzı 0,00 METAON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 5,70M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,00 $ -1,6000 $ 668,23 $ 659,77

7 Gün -%0,01 $ -6,9199 $ 672,91 $ 655,72

30 Gün %0,03 $ 18,3700 $ 685,42 $ 635,82 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Meta Platforms fiyat hareketi -1,6000$ oldu ve -%0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Meta Platforms en yüksek 672,91$ ve en düşük 655,72$ fiyatından işlem gördü ve -%0,01 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, METAON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Meta Platforms, %0,03 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 18,3700$ oldu. Bu durum, METAON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Meta Platforms fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam METAON Fiyat Geçmişini Görüntüle

Meta Platforms (METAON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Meta Platforms Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak METAON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Meta Platforms için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen METAON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Meta Platforms fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, METAON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): METAON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Meta Platforms için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

METAON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

METAON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): METAON, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, METAON, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için METAON fiyat tahmini nedir? Meta Platforms (METAON) fiyat tahmin aracına göre, METAON fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 METAON 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Meta Platforms (METAON) fiyatı $661,9 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, METAON, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında METAON için tahmini fiyat hedefi nedir? Meta Platforms (METAON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 METAON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında METAON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Meta Platforms (METAON), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında METAON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Meta Platforms (METAON), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 METAON 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Meta Platforms (METAON) fiyatı $661,9 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, METAON, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için METAON fiyat tahmini nedir? Meta Platforms (METAON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 METAON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.