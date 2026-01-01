Bugünkü Meta Platforms Fiyatı

Bugünkü Meta Platforms (METAON) fiyatı $ 661,4 olup, son 24 saatte % 0,25 değişim gösterdi. Mevcut METAON / USD dönüşüm oranı METAON başına $ 661,4 şeklindedir.

Meta Platforms, şu anda piyasa değeri açısından $ 5,70M ile 1245. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 8,62K METAON şeklindedir. Son 24 saat içinde METAON, $ 659,77 (en düşük) ile $ 668,23 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 783,5142352704004 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 580,6185055603436 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, METAON, son bir saatte -%0,05 ve son 7 günde -%1,19 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 73,30K seviyesine ulaştı.

Meta Platforms (METAON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1245 Piyasa Değeri $ 5,70M$ 5,70M $ 5,70M Hacim (24 Sa) $ 73,30K$ 73,30K $ 73,30K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,70M$ 5,70M $ 5,70M Dolaşım Arzı 8,62K 8,62K 8,62K Toplam Arz 8.618,24999563 8.618,24999563 8.618,24999563 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Meta Platforms piyasa değeri $ 5,70M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 73,30K. Dolaşımdaki METAON arzı 8,62K olup, toplam arzı 8618.24999563. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,70M.