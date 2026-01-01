Mindfak (MINDFAK) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Mindfak fiyat tahminlerini alın. MINDFAK fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Mindfak fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0.0004898 $0.0004898 $0.0004898 +3.77% USD Gerçek Tahmini Mindfak 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Mindfak (MINDFAK) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Mindfak, potansiyel olarak 0.00% büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0.000489 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Mindfak (MINDFAK) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Mindfak, potansiyel olarak 5.00% büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0.000514 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Mindfak (MINDFAK) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, MINDFAK için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0.000540 olup, büyüme oranı 10.25% olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Mindfak (MINDFAK) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, MINDFAK için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0.000567 olup, büyüme oranı 15.76% olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Mindfak (MINDFAK) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, MINDFAK için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0.000595 olup, öngörülen büyüme 21.55% oranındadır. 2030 için Mindfak (MINDFAK) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, MINDFAK için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0.000625 olup, öngörülen büyüme 27.63% oranındadır. 2040 için Mindfak (MINDFAK) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Mindfak fiyatı, potansiyel olarak 97.99% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0.000969 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Mindfak (MINDFAK) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Mindfak fiyatı, potansiyel olarak 222.51% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0.001579 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0.000489 0.00%

2027 $ 0.000514 5.00%

2028 $ 0.000540 10.25%

2029 $ 0.000567 15.76%

2030 $ 0.000595 21.55%

2031 $ 0.000625 27.63%

2032 $ 0.000656 34.01% Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0.000689 40.71%

2034 $ 0.000723 47.75%

2035 $ 0.000759 55.13%

2036 $ 0.000797 62.89%

2037 $ 0.000837 71.03%

2038 $ 0.000879 79.59%

2039 $ 0.000923 88.56%

2040 $ 0.000969 97.99%

2040 $ 0.000969 97.99% Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Mindfak Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0.000489 0.00%

January 2, 2026(Yarın) $ 0.000489 0.01%

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0.000490 0.10%

January 31, 2026(30 Gün) $ 0.000491 0.41% Bugün için Mindfak (MINDFAK) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde MINDFAK için öngörülen fiyat 0.000489$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Mindfak (MINDFAK) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak MINDFAK için yapılan fiyat tahmini 0.000489$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Mindfak (MINDFAK) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, MINDFAK için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0.000490$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Mindfak (MINDFAK) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında MINDFAK için öngörülen fiyat 0.000491$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Mindfak Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0.0004898$ 0.0004898 $ 0.0004898 Fiyat Değişimi (24 sa) +3.77% Piyasa Değeri $ 337.96K$ 337.96K $ 337.96K Dolaşım Arzı 690.00M 690.00M 690.00M Hacim (24 sa) $ 9.80K$ 9.80K $ 9.80K Hacim (24 sa) -- En son MINDFAK fiyatı $ 0.0004898. 24 saatlik değişim oranı +3.77% olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 9.80K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki MINDFAK arzı 690.00M olup, toplam piyasa değeri $ 337.96K şeklindedir. Canlı MINDFAK Fiyatını Görüntüle

Mindfak Fiyat Geçmişi Mindfak canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Mindfak fiyatı 0.000489 USD'dir. Dolaşımdaki Mindfak(MINDFAK) arzı 0.00 MINDFAK olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 337.96K$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat 0.00% $ 0.000000 $ 0.000524 $ 0.000444

7 Gün -0.10% $ -0.000055 $ 0.000637 $ 0.000444

30 Gün -0.38% $ -0.000309 $ 0.001002 $ 0.000444 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Mindfak fiyat hareketi 0.000000$ oldu ve 0.00% değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Mindfak en yüksek 0.000637$ ve en düşük 0.000444$ fiyatından işlem gördü ve -0.10% oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, MINDFAK için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Mindfak, -0.38% fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0.000309$ oldu. Bu durum, MINDFAK için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Mindfak fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam MINDFAK Fiyat Geçmişini Görüntüle

Mindfak (MINDFAK) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Mindfak Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak MINDFAK için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Mindfak için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen MINDFAK fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Mindfak fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, MINDFAK varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): MINDFAK için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Mindfak için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

MINDFAK Fiyat Tahmini Neden Önemli?

MINDFAK Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): MINDFAK, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, MINDFAK, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için MINDFAK fiyat tahmini nedir? Mindfak (MINDFAK) fiyat tahmin aracına göre, MINDFAK fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 MINDFAK 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Mindfak (MINDFAK) fiyatı $0.000489 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, MINDFAK, 0.00% artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında MINDFAK için tahmini fiyat hedefi nedir? Mindfak (MINDFAK) varlığının yıllık olarak 0.00% büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 MINDFAK fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında MINDFAK için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Mindfak (MINDFAK), 0.00% artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında MINDFAK için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Mindfak (MINDFAK), 0.00% artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 MINDFAK 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Mindfak (MINDFAK) fiyatı $0.000489 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, MINDFAK, 0.00% artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için MINDFAK fiyat tahmini nedir? Mindfak (MINDFAK) varlığının yıllık olarak 0.00% büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 MINDFAK fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol