Bugünkü Mindfak Fiyatı

Bugünkü Mindfak (MINDFAK) fiyatı $ 0,000495 olup, son 24 saatte % 4,87 değişim gösterdi. Mevcut MINDFAK / USD dönüşüm oranı MINDFAK başına $ 0,000495 şeklindedir.

Mindfak, şu anda piyasa değeri açısından $ 341,55K ile 2572. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 690,00M MINDFAK şeklindedir. Son 24 saat içinde MINDFAK, $ 0,0004542 (en düşük) ile $ 0,0005249 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,017928448987980853 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000043784948955273 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MINDFAK, son bir saatte -%1,54 ve son 7 günde -%7,38 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 8,33K seviyesine ulaştı.

Mindfak (MINDFAK) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2572 Piyasa Değeri $ 341,55K$ 341,55K $ 341,55K Hacim (24 Sa) $ 8,33K$ 8,33K $ 8,33K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 341,55K$ 341,55K $ 341,55K Dolaşım Arzı 690,00M 690,00M 690,00M Maksimum Arz 690.000.000 690.000.000 690.000.000 Toplam Arz 690.000.000 690.000.000 690.000.000 Dolaşım Oranı %100,00 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Mindfak piyasa değeri $ 341,55K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 8,33K. Dolaşımdaki MINDFAK arzı 690,00M olup, toplam arzı 690000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 341,55K.