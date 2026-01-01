MULTIVERSE MONKEY (MMON) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için MULTIVERSE MONKEY fiyat tahminlerini alın. MMON fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

MULTIVERSE MONKEY fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,005003 $0,005003 $0,005003 +%0,01 USD Gerçek Tahmini MULTIVERSE MONKEY 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için MULTIVERSE MONKEY (MMON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, MULTIVERSE MONKEY, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,005003 fiyatından işlem görebilir. 2026 için MULTIVERSE MONKEY (MMON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, MULTIVERSE MONKEY, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,005253 fiyatından işlem görebilir. 2027 için MULTIVERSE MONKEY (MMON) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, MMON için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,005515 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için MULTIVERSE MONKEY (MMON) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, MMON için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,005791 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için MULTIVERSE MONKEY (MMON) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, MMON için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,006081 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için MULTIVERSE MONKEY (MMON) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, MMON için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,006385 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için MULTIVERSE MONKEY (MMON) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında MULTIVERSE MONKEY fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,009905 seviyesine ulaşabilir. 2050 için MULTIVERSE MONKEY (MMON) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında MULTIVERSE MONKEY fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,016135 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,005003 %0,00

2027 $ 0,005253 %5,00

2028 $ 0,005515 %10,25

2029 $ 0,005791 %15,76

2030 $ 0,006081 %21,55

2031 $ 0,006385 %27,63

2032 $ 0,006704 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,007039 %40,71

2034 $ 0,007391 %47,75

2035 $ 0,007761 %55,13

2036 $ 0,008149 %62,89

2037 $ 0,008556 %71,03

2038 $ 0,008984 %79,59

2039 $ 0,009433 %88,56

2040 $ 0,009905 %97,99

2040 $ 0,009905 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli MULTIVERSE MONKEY Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0,005003 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,005003 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,005007 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,005023 %0,41 Bugün için MULTIVERSE MONKEY (MMON) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde MMON için öngörülen fiyat 0,005003$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için MULTIVERSE MONKEY (MMON) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak MMON için yapılan fiyat tahmini 0,005003$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için MULTIVERSE MONKEY (MMON) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, MMON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,005007$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük MULTIVERSE MONKEY (MMON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında MMON için öngörülen fiyat 0,005023$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut MULTIVERSE MONKEY Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,005003$ 0,005003 $ 0,005003 Fiyat Değişimi (24 sa) +%0,01 Piyasa Değeri $ 5,00M$ 5,00M $ 5,00M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Hacim (24 sa) $ 4,12K$ 4,12K $ 4,12K Hacim (24 sa) -- En son MMON fiyatı $ 0,005003. 24 saatlik değişim oranı +%0,01 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 4,12K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki MMON arzı 1,00B olup, toplam piyasa değeri $ 5,00M şeklindedir. Canlı MMON Fiyatını Görüntüle

MULTIVERSE MONKEY Fiyat Geçmişi MULTIVERSE MONKEY canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki MULTIVERSE MONKEY fiyatı 0,005003 USD'dir. Dolaşımdaki MULTIVERSE MONKEY(MMON) arzı 0,00 MMON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 5,00M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,00 $ 0,000002 $ 0,005005 $ 0,005

7 Gün %0,12 $ 0,000531 $ 0,0052 $ 0,003735

30 Gün -%0,06 $ -0,000345 $ 0,005999 $ 0,003735 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, MULTIVERSE MONKEY fiyat hareketi 0,000002$ oldu ve %0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, MULTIVERSE MONKEY en yüksek 0,0052$ ve en düşük 0,003735$ fiyatından işlem gördü ve %0,12 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, MMON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, MULTIVERSE MONKEY, -%0,06 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000345$ oldu. Bu durum, MMON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam MULTIVERSE MONKEY fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam MMON Fiyat Geçmişini Görüntüle

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? MULTIVERSE MONKEY Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak MMON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, MULTIVERSE MONKEY için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen MMON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının MULTIVERSE MONKEY fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, MMON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): MMON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak MULTIVERSE MONKEY için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

MMON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

MMON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): MMON, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, MMON, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için MMON fiyat tahmini nedir? MULTIVERSE MONKEY (MMON) fiyat tahmin aracına göre, MMON fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 MMON 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) fiyatı $0,005003 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, MMON, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında MMON için tahmini fiyat hedefi nedir? MULTIVERSE MONKEY (MMON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 MMON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında MMON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, MULTIVERSE MONKEY (MMON), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında MMON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, MULTIVERSE MONKEY (MMON), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 MMON 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) fiyatı $0,005003 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, MMON, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için MMON fiyat tahmini nedir? MULTIVERSE MONKEY (MMON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 MMON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.