Bugünkü MULTIVERSE MONKEY Fiyatı

Bugünkü MULTIVERSE MONKEY (MMON) fiyatı $ 0,005088 olup, son 24 saatte % 1,71 değişim gösterdi. Mevcut MMON / USD dönüşüm oranı MMON başına $ 0,005088 şeklindedir.

MULTIVERSE MONKEY, şu anda piyasa değeri açısından $ 5,09M ile 1306. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B MMON şeklindedir. Son 24 saat içinde MMON, $ 0,005 (en düşük) ile $ 0,005091 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,042695293829316555 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,001090839978500265 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MMON, son bir saatte +%0,29 ve son 7 günde +%13,85 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 4,97K seviyesine ulaştı.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1306 Piyasa Değeri $ 5,09M$ 5,09M $ 5,09M Hacim (24 Sa) $ 4,97K$ 4,97K $ 4,97K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 50,88M$ 50,88M $ 50,88M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Maksimum Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Dolaşım Oranı %10,00 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki MULTIVERSE MONKEY piyasa değeri $ 5,09M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 4,97K. Dolaşımdaki MMON arzı 1,00B olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 50,88M.