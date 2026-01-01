Marinade Finance (MNDE) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Marinade Finance fiyat tahminlerini alın. MNDE fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

MNDE Al

Marinade Finance fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,03973 $0,03973 $0,03973 +%3,22 USD Gerçek Tahmini Marinade Finance 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Marinade Finance (MNDE) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Marinade Finance, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,03973 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Marinade Finance (MNDE) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Marinade Finance, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,041716 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Marinade Finance (MNDE) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, MNDE için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,043802 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Marinade Finance (MNDE) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, MNDE için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,045992 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Marinade Finance (MNDE) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, MNDE için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,048292 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Marinade Finance (MNDE) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, MNDE için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,050706 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Marinade Finance (MNDE) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Marinade Finance fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,078662 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Marinade Finance (MNDE) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Marinade Finance fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,128133 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,03973 %0,00

2027 $ 0,041716 %5,00

2028 $ 0,043802 %10,25

2029 $ 0,045992 %15,76

2030 $ 0,048292 %21,55

2031 $ 0,050706 %27,63

2032 $ 0,053241 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,055904 %40,71

2034 $ 0,058699 %47,75

2035 $ 0,061634 %55,13

2036 $ 0,064715 %62,89

2037 $ 0,067951 %71,03

2038 $ 0,071349 %79,59

2039 $ 0,074916 %88,56

2040 $ 0,078662 %97,99

2040 $ 0,078662 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Marinade Finance Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0,03973 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,039735 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,039768 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,039893 %0,41 Bugün için Marinade Finance (MNDE) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde MNDE için öngörülen fiyat 0,03973$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Marinade Finance (MNDE) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak MNDE için yapılan fiyat tahmini 0,039735$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Marinade Finance (MNDE) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, MNDE için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,039768$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Marinade Finance (MNDE) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında MNDE için öngörülen fiyat 0,039893$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Marinade Finance Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,03973$ 0,03973 $ 0,03973 Fiyat Değişimi (24 sa) +%3,22 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Hacim (24 sa) $ 51,94K$ 51,94K $ 51,94K Hacim (24 sa) -- En son MNDE fiyatı $ 0,03973. 24 saatlik değişim oranı +%3,22 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 51,94K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki MNDE arzı 0,00 olup, toplam piyasa değeri $ 0,00 şeklindedir. Canlı MNDE Fiyatını Görüntüle

Nasıl Marinade Finance (MNDE) Satın Alınır? MNDE satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle MNDE satın alabilirsiniz. Marinade Finance satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın! Hemen MNDE Satın Almayı Öğrenin

Marinade Finance Fiyat Geçmişi Marinade Finance canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Marinade Finance fiyatı 0,03973 USD'dir. Dolaşımdaki Marinade Finance(MNDE) arzı 0,00 MNDE olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 0,00$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,02 $ 0,000820 $ 0,04055 $ 0,03809

7 Gün -%0,07 $ -0,003099 $ 0,04532 $ 0,03656

30 Gün -%0,40 $ -0,027359 $ 0,08137 $ 0,03656 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Marinade Finance fiyat hareketi 0,000820$ oldu ve %0,02 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Marinade Finance en yüksek 0,04532$ ve en düşük 0,03656$ fiyatından işlem gördü ve -%0,07 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, MNDE için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Marinade Finance, -%0,40 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,027359$ oldu. Bu durum, MNDE için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Marinade Finance fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam MNDE Fiyat Geçmişini Görüntüle

Marinade Finance (MNDE) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Marinade Finance Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak MNDE için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Marinade Finance için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen MNDE fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Marinade Finance fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, MNDE varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): MNDE için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Marinade Finance için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

MNDE Fiyat Tahmini Neden Önemli?

MNDE Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): MNDE, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, MNDE, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için MNDE fiyat tahmini nedir? Marinade Finance (MNDE) fiyat tahmin aracına göre, MNDE fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 MNDE 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Marinade Finance (MNDE) fiyatı $0,03973 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, MNDE, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında MNDE için tahmini fiyat hedefi nedir? Marinade Finance (MNDE) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 MNDE fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında MNDE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Marinade Finance (MNDE), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında MNDE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Marinade Finance (MNDE), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 MNDE 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Marinade Finance (MNDE) fiyatı $0,03973 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, MNDE, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için MNDE fiyat tahmini nedir? Marinade Finance (MNDE) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 MNDE fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol