Bugünkü Marinade Finance Fiyatı

Bugünkü Marinade Finance (MNDE) fiyatı $ 0,03955 olup, son 24 saatte % 2,75 değişim gösterdi. Mevcut MNDE / USD dönüşüm oranı MNDE başına $ 0,03955 şeklindedir.

Marinade Finance, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3701. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 MNDE şeklindedir. Son 24 saat içinde MNDE, $ 0,03809 (en düşük) ile $ 0,04055 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,6674570026607753 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,028223705314342616 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MNDE, son bir saatte +%0,07 ve son 7 günde -%4,54 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 52,40K seviyesine ulaştı.

Marinade Finance (MNDE) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3701 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 52,40K$ 52,40K $ 52,40K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 27,69M$ 27,69M $ 27,69M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 700.000.000 700.000.000 700.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Marinade Finance piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 52,40K. Dolaşımdaki MNDE arzı 0,00 olup, toplam arzı 700000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 27,69M.