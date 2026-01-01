Metti Token (MTT) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Metti Token fiyat tahminlerini alın. MTT fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

*Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $24,08 $24,08 $24,08 -%0,41 USD Gerçek Tahmini Metti Token 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Metti Token (MTT) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Metti Token, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 24,08 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Metti Token (MTT) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Metti Token, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 25,284 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Metti Token (MTT) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, MTT için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 26,5481 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Metti Token (MTT) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, MTT için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 27,8756 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Metti Token (MTT) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, MTT için 2029 yılı hedef fiyatı $ 29,2693 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Metti Token (MTT) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, MTT için 2030 yılı hedef fiyatı $ 30,7328 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Metti Token (MTT) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Metti Token fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 47,6767 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Metti Token (MTT) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Metti Token fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 77,6604 seviyesine ulaşabilir.

2027 $ 25,284 %5,00

2028 $ 26,5481 %10,25

2029 $ 27,8756 %15,76

2030 $ 29,2693 %21,55

2031 $ 30,7328 %27,63

2032 $ 32,2695 %34,01

2034 $ 35,5771 %47,75

2035 $ 37,3559 %55,13

2036 $ 39,2237 %62,89

2037 $ 41,1849 %71,03

2038 $ 43,2442 %79,59

2039 $ 45,4064 %88,56

2040 $ 47,6767 %97,99

January 2, 2026(Yarın) $ 24,0832 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 24,1030 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 24,1789 %0,41 Bugün için Metti Token (MTT) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde MTT için öngörülen fiyat 24,08$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Metti Token (MTT) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak MTT için yapılan fiyat tahmini 24,0832$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Metti Token (MTT) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, MTT için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 24,1030$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Metti Token (MTT) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında MTT için öngörülen fiyat 24,1789$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Metti Token Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 24,08$ 24,08 $ 24,08 Fiyat Değişimi (24 sa) -%0,41 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Hacim (24 sa) $ 40,47K$ 40,47K $ 40,47K Hacim (24 sa) -- En son MTT fiyatı $ 24,08. 24 saatlik değişim oranı -%0,41 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 40,47K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki MTT arzı 0,00 olup, toplam piyasa değeri $ 0,00 şeklindedir. Canlı MTT Fiyatını Görüntüle

Nasıl Metti Token (MTT) Satın Alınır? MTT satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle MTT satın alabilirsiniz. Metti Token satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın! Hemen MTT Satın Almayı Öğrenin

Metti Token Fiyat Geçmişi Metti Token canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Metti Token fiyatı 24,08 USD'dir. Dolaşımdaki Metti Token(MTT) arzı 0,00 MTT olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 0,00$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,00 $ 0 $ 24,33 $ 24

7 Gün -%0,05 $ -1,5099 $ 25,76 $ 22,82

30 Gün -%0,46 $ -21,3399 $ 48,98 $ 22,31 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Metti Token fiyat hareketi 0$ oldu ve %0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Metti Token en yüksek 25,76$ ve en düşük 22,82$ fiyatından işlem gördü ve -%0,05 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, MTT için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Metti Token, -%0,46 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -21,3399$ oldu. Bu durum, MTT için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Metti Token fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam MTT Fiyat Geçmişini Görüntüle

Metti Token (MTT) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Metti Token Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak MTT için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Metti Token için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen MTT fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Metti Token fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, MTT varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): MTT için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Metti Token için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

MTT Fiyat Tahmini Neden Önemli?

MTT Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): MTT, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, MTT, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için MTT fiyat tahmini nedir? Metti Token (MTT) fiyat tahmin aracına göre, MTT fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 MTT 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Metti Token (MTT) fiyatı $24,08 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, MTT, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında MTT için tahmini fiyat hedefi nedir? Metti Token (MTT) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 MTT fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında MTT için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Metti Token (MTT), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında MTT için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Metti Token (MTT), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 MTT 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Metti Token (MTT) fiyatı $24,08 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, MTT, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için MTT fiyat tahmini nedir? Metti Token (MTT) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 MTT fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.