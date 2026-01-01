Bugünkü Metti Token Fiyatı

Bugünkü Metti Token (MTT) fiyatı $ 24,08 olup, son 24 saatte % 0,45 değişim gösterdi. Mevcut MTT / USD dönüşüm oranı MTT başına $ 24,08 şeklindedir.

Metti Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3695. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 MTT şeklindedir. Son 24 saat içinde MTT, $ 24 (en düşük) ile $ 24,33 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 159,13148291639322 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 3,009680156954041 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MTT, son bir saatte +%0,20 ve son 7 günde -%5,80 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 41,00K seviyesine ulaştı.

Metti Token (MTT) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3695 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 41,00K$ 41,00K $ 41,00K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 120,40M$ 120,40M $ 120,40M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Toplam Arz 4.998.730 4.998.730 4.998.730 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Metti Token piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 41,00K. Dolaşımdaki MTT arzı 0,00 olup, toplam arzı 4998730. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 120,40M.