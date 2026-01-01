NVIDIA (NVDAON) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için NVIDIA fiyat tahminlerini alın. NVDAON fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

NVDAON Al

NVIDIA fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $186,94 $186,94 $186,94 -%0,80 USD Gerçek Tahmini NVIDIA 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için NVIDIA (NVDAON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, NVIDIA, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 186,94 fiyatından işlem görebilir. 2026 için NVIDIA (NVDAON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, NVIDIA, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 196,287 fiyatından işlem görebilir. 2027 için NVIDIA (NVDAON) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, NVDAON için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 206,1013 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için NVIDIA (NVDAON) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, NVDAON için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 216,4064 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için NVIDIA (NVDAON) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, NVDAON için 2029 yılı hedef fiyatı $ 227,2267 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için NVIDIA (NVDAON) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, NVDAON için 2030 yılı hedef fiyatı $ 238,5880 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için NVIDIA (NVDAON) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında NVIDIA fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 370,1284 seviyesine ulaşabilir. 2050 için NVIDIA (NVDAON) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında NVIDIA fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 602,9001 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 186,94 %0,00

2027 $ 196,287 %5,00

2028 $ 206,1013 %10,25

2029 $ 216,4064 %15,76

2030 $ 227,2267 %21,55

2031 $ 238,5880 %27,63

2032 $ 250,5174 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 263,0433 %40,71

2034 $ 276,1955 %47,75

2035 $ 290,0052 %55,13

2036 $ 304,5055 %62,89

2037 $ 319,7308 %71,03

2038 $ 335,7173 %79,59

2039 $ 352,5032 %88,56

2040 $ 370,1284 %97,99

2040 $ 370,1284 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli NVIDIA Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 186,94 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 186,9656 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 187,1192 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 187,7082 %0,41 Bugün için NVIDIA (NVDAON) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde NVDAON için öngörülen fiyat 186,94$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için NVIDIA (NVDAON) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak NVDAON için yapılan fiyat tahmini 186,9656$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için NVIDIA (NVDAON) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, NVDAON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 187,1192$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük NVIDIA (NVDAON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında NVDAON için öngörülen fiyat 187,7082$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut NVIDIA Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 186,94$ 186,94 $ 186,94 Fiyat Değişimi (24 sa) -%0,80 Piyasa Değeri $ 12,85M$ 12,85M $ 12,85M Dolaşım Arzı 68,74K 68,74K 68,74K Hacim (24 sa) $ 104,37K$ 104,37K $ 104,37K Hacim (24 sa) -- En son NVDAON fiyatı $ 186,94. 24 saatlik değişim oranı -%0,80 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 104,37K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki NVDAON arzı 68,74K olup, toplam piyasa değeri $ 12,85M şeklindedir. Canlı NVDAON Fiyatını Görüntüle

Nasıl NVIDIA (NVDAON) Satın Alınır? NVDAON satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle NVDAON satın alabilirsiniz. NVIDIA satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın! Hemen NVDAON Satın Almayı Öğrenin

NVIDIA Fiyat Geçmişi NVIDIA canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki NVIDIA fiyatı 186,94 USD'dir. Dolaşımdaki NVIDIA(NVDAON) arzı 0,00 NVDAON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 12,85M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,00 $ -0,219999 $ 190,58 $ 186,4

7 Gün -%0,00 $ -1,6200 $ 192,82 $ 186,4

30 Gün %0,04 $ 6,9699 $ 192,82 $ 170,43 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, NVIDIA fiyat hareketi -0,219999$ oldu ve -%0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, NVIDIA en yüksek 192,82$ ve en düşük 186,4$ fiyatından işlem gördü ve -%0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, NVDAON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, NVIDIA, %0,04 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 6,9699$ oldu. Bu durum, NVDAON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam NVIDIA fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam NVDAON Fiyat Geçmişini Görüntüle

NVIDIA (NVDAON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? NVIDIA Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak NVDAON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, NVIDIA için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen NVDAON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının NVIDIA fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, NVDAON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): NVDAON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak NVIDIA için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

NVDAON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

NVDAON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): NVDAON, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, NVDAON, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için NVDAON fiyat tahmini nedir? NVIDIA (NVDAON) fiyat tahmin aracına göre, NVDAON fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 NVDAON 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 NVIDIA (NVDAON) fiyatı $186,94 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, NVDAON, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında NVDAON için tahmini fiyat hedefi nedir? NVIDIA (NVDAON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 NVDAON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında NVDAON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, NVIDIA (NVDAON), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında NVDAON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, NVIDIA (NVDAON), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 NVDAON 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 NVIDIA (NVDAON) fiyatı $186,94 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, NVDAON, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için NVDAON fiyat tahmini nedir? NVIDIA (NVDAON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 NVDAON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol