Bugünkü NVIDIA Fiyatı

Bugünkü NVIDIA (NVDAON) fiyatı $ 186,91 olup, son 24 saatte % 0,80 değişim gösterdi. Mevcut NVDAON / USD dönüşüm oranı NVDAON başına $ 186,91 şeklindedir.

NVIDIA, şu anda piyasa değeri açısından $ 12,85M ile 900. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 68,74K NVDAON şeklindedir. Son 24 saat içinde NVDAON, $ 186,4 (en düşük) ile $ 190,58 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 211,44010192551124 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 164,59862286332267 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NVDAON, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%0,99 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 95,30K seviyesine ulaştı.

NVIDIA (NVDAON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.900 Piyasa Değeri $ 12,85M$ 12,85M $ 12,85M Hacim (24 Sa) $ 95,30K$ 95,30K $ 95,30K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,76M$ 6,76M $ 6,76M Dolaşım Arzı 68,74K 68,74K 68,74K Toplam Arz 36.182,85412705 36.182,85412705 36.182,85412705 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

