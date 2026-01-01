OpenxAI Network (OPENX) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için OpenxAI Network fiyat tahminlerini alın. OPENX fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

OpenxAI Network fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,08652 $0,08652 $0,08652 %0,00 USD Gerçek Tahmini OpenxAI Network 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için OpenxAI Network (OPENX) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, OpenxAI Network, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,08652 fiyatından işlem görebilir. 2026 için OpenxAI Network (OPENX) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, OpenxAI Network, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,090846 fiyatından işlem görebilir. 2027 için OpenxAI Network (OPENX) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, OPENX için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,095388 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için OpenxAI Network (OPENX) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, OPENX için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,100157 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için OpenxAI Network (OPENX) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, OPENX için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,105165 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için OpenxAI Network (OPENX) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, OPENX için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,110423 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için OpenxAI Network (OPENX) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında OpenxAI Network fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,171303 seviyesine ulaşabilir. 2050 için OpenxAI Network (OPENX) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında OpenxAI Network fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,279035 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,08652 %0,00

2040 $ 0,171303 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli OpenxAI Network Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0,08652 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,086531 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,086602 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,086875 %0,41 Bugün için OpenxAI Network (OPENX) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde OPENX için öngörülen fiyat 0,08652$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için OpenxAI Network (OPENX) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak OPENX için yapılan fiyat tahmini 0,086531$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için OpenxAI Network (OPENX) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, OPENX için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,086602$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük OpenxAI Network (OPENX) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında OPENX için öngörülen fiyat 0,086875$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut OpenxAI Network Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,08652$ 0,08652 $ 0,08652 Fiyat Değişimi (24 sa) %0,00 Piyasa Değeri $ 865,47K$ 865,47K $ 865,47K Dolaşım Arzı 10,00M 10,00M 10,00M Hacim (24 sa) $ 59,20K$ 59,20K $ 59,20K Hacim (24 sa) -- En son OPENX fiyatı $ 0,08652. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 59,20K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki OPENX arzı 10,00M olup, toplam piyasa değeri $ 865,47K şeklindedir. Canlı OPENX Fiyatını Görüntüle

Nasıl OpenxAI Network (OPENX) Satın Alınır? OPENX satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle OPENX satın alabilirsiniz. OpenxAI Network satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın! Hemen OPENX Satın Almayı Öğrenin

OpenxAI Network Fiyat Geçmişi OpenxAI Network canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki OpenxAI Network fiyatı 0,08652 USD'dir. Dolaşımdaki OpenxAI Network(OPENX) arzı 0,00 OPENX olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 865,47K$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,00 $ -0,000030 $ 0,0882 $ 0,0852

7 Gün -%0,04 $ -0,004379 $ 0,09317 $ 0,082

30 Gün -%0,38 $ -0,054780 $ 0,1524 $ 0,0769 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, OpenxAI Network fiyat hareketi -0,000030$ oldu ve -%0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, OpenxAI Network en yüksek 0,09317$ ve en düşük 0,082$ fiyatından işlem gördü ve -%0,04 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, OPENX için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, OpenxAI Network, -%0,38 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,054780$ oldu. Bu durum, OPENX için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam OpenxAI Network fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam OPENX Fiyat Geçmişini Görüntüle

OpenxAI Network (OPENX) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? OpenxAI Network Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak OPENX için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, OpenxAI Network için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen OPENX fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının OpenxAI Network fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, OPENX varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): OPENX için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak OpenxAI Network için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

OPENX Fiyat Tahmini Neden Önemli?

OPENX Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): OPENX, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, OPENX, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için OPENX fiyat tahmini nedir? OpenxAI Network (OPENX) fiyat tahmin aracına göre, OPENX fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 OPENX 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 OpenxAI Network (OPENX) fiyatı $0,08652 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, OPENX, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında OPENX için tahmini fiyat hedefi nedir? OpenxAI Network (OPENX) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 OPENX fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında OPENX için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, OpenxAI Network (OPENX), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında OPENX için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, OpenxAI Network (OPENX), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 OPENX 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 OpenxAI Network (OPENX) fiyatı $0,08652 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, OPENX, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için OPENX fiyat tahmini nedir? OpenxAI Network (OPENX) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 OPENX fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.