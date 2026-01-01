Bugünkü OpenxAI Network Fiyatı

Bugünkü OpenxAI Network (OPENX) fiyatı $ 0,088 olup, son 24 saatte % 1,71 değişim gösterdi. Mevcut OPENX / USD dönüşüm oranı OPENX başına $ 0,088 şeklindedir.

OpenxAI Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 880,28K ile 2123. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,00M OPENX şeklindedir. Son 24 saat içinde OPENX, $ 0,0852 (en düşük) ile $ 0,0882 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,0299262343053925 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,07678314526225177 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OPENX, son bir saatte +%0,45 ve son 7 günde -%0,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 53,17K seviyesine ulaştı.

OpenxAI Network (OPENX) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2123 Piyasa Değeri $ 880,28K$ 880,28K $ 880,28K Hacim (24 Sa) $ 53,17K$ 53,17K $ 53,17K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,80M$ 8,80M $ 8,80M Dolaşım Arzı 10,00M 10,00M 10,00M Maksimum Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Toplam Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Dolaşım Oranı %10,00 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki OpenxAI Network piyasa değeri $ 880,28K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 53,17K. Dolaşımdaki OPENX arzı 10,00M olup, toplam arzı 100000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,80M.