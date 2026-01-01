Oracle (ORCLON) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Oracle fiyat tahminlerini alın. ORCLON fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

ORCLON Al

Oracle fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $194,55 $194,55 $194,55 -%0,92 USD Gerçek Tahmini Oracle 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Oracle (ORCLON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Oracle, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 194,55 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Oracle (ORCLON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Oracle, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 204,2775 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Oracle (ORCLON) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, ORCLON için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 214,4913 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Oracle (ORCLON) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, ORCLON için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 225,2159 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Oracle (ORCLON) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, ORCLON için 2029 yılı hedef fiyatı $ 236,4767 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Oracle (ORCLON) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, ORCLON için 2030 yılı hedef fiyatı $ 248,3005 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Oracle (ORCLON) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Oracle fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 385,1956 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Oracle (ORCLON) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Oracle fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 627,4431 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 194,55 %0,00

2027 $ 204,2775 %5,00

2028 $ 214,4913 %10,25

2029 $ 225,2159 %15,76

2030 $ 236,4767 %21,55

2031 $ 248,3005 %27,63

2032 $ 260,7156 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 273,7513 %40,71

2034 $ 287,4389 %47,75

2035 $ 301,8109 %55,13

2036 $ 316,9014 %62,89

2037 $ 332,7465 %71,03

2038 $ 349,3838 %79,59

2039 $ 366,8530 %88,56

2040 $ 385,1956 %97,99

2040 $ 385,1956 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Oracle Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 194,55 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 194,5766 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 194,7365 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 195,3495 %0,41 Bugün için Oracle (ORCLON) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde ORCLON için öngörülen fiyat 194,55$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Oracle (ORCLON) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak ORCLON için yapılan fiyat tahmini 194,5766$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Oracle (ORCLON) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, ORCLON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 194,7365$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Oracle (ORCLON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında ORCLON için öngörülen fiyat 195,3495$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Oracle Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 194,55$ 194,55 $ 194,55 Fiyat Değişimi (24 sa) -%0,91 Piyasa Değeri $ 829,98K$ 829,98K $ 829,98K Dolaşım Arzı 4,27K 4,27K 4,27K Hacim (24 sa) $ 71,34K$ 71,34K $ 71,34K Hacim (24 sa) -- En son ORCLON fiyatı $ 194,55. 24 saatlik değişim oranı -%0,92 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 71,34K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki ORCLON arzı 4,27K olup, toplam piyasa değeri $ 829,98K şeklindedir. Canlı ORCLON Fiyatını Görüntüle

Nasıl Oracle (ORCLON) Satın Alınır? ORCLON satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle ORCLON satın alabilirsiniz. Oracle satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın! Hemen ORCLON Satın Almayı Öğrenin

Oracle Fiyat Geçmişi Oracle canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Oracle fiyatı 194,55 USD'dir. Dolaşımdaki Oracle(ORCLON) arzı 0,00 ORCLON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 829,98K$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,01 $ -2,0300 $ 197,92 $ 193,66

7 Gün -%0,02 $ -4,0899 $ 200,51 $ 193,34

30 Gün -%0,02 $ -5,5 $ 230,02 $ 177,55 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Oracle fiyat hareketi -2,0300$ oldu ve -%0,01 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Oracle en yüksek 200,51$ ve en düşük 193,34$ fiyatından işlem gördü ve -%0,02 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, ORCLON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Oracle, -%0,02 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -5,5$ oldu. Bu durum, ORCLON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Oracle fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam ORCLON Fiyat Geçmişini Görüntüle

Oracle (ORCLON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Oracle Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak ORCLON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Oracle için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen ORCLON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Oracle fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, ORCLON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): ORCLON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Oracle için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

ORCLON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

ORCLON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): ORCLON, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, ORCLON, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için ORCLON fiyat tahmini nedir? Oracle (ORCLON) fiyat tahmin aracına göre, ORCLON fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 ORCLON 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Oracle (ORCLON) fiyatı $194,55 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, ORCLON, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında ORCLON için tahmini fiyat hedefi nedir? Oracle (ORCLON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 ORCLON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında ORCLON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Oracle (ORCLON), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında ORCLON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Oracle (ORCLON), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 ORCLON 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Oracle (ORCLON) fiyatı $194,55 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, ORCLON, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için ORCLON fiyat tahmini nedir? Oracle (ORCLON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 ORCLON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol