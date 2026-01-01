Bugünkü Oracle Fiyatı

Bugünkü Oracle (ORCLON) fiyatı $ 194,55 olup, son 24 saatte % 0,92 değişim gösterdi. Mevcut ORCLON / USD dönüşüm oranı ORCLON başına $ 194,55 şeklindedir.

Oracle, şu anda piyasa değeri açısından $ 829,98K ile 2139. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 4,27K ORCLON şeklindedir. Son 24 saat içinde ORCLON, $ 193,66 (en düşük) ile $ 197,92 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 344,869728008825 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 177,57316118121503 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ORCLON, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%2,01 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 71,80K seviyesine ulaştı.

Oracle (ORCLON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2139 Piyasa Değeri $ 829,98K$ 829,98K $ 829,98K Hacim (24 Sa) $ 71,80K$ 71,80K $ 71,80K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 829,98K$ 829,98K $ 829,98K Dolaşım Arzı 4,27K 4,27K 4,27K Toplam Arz 4.266,14024567 4.266,14024567 4.266,14024567 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Oracle piyasa değeri $ 829,98K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 71,80K. Dolaşımdaki ORCLON arzı 4,27K olup, toplam arzı 4266.14024567. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 829,98K.