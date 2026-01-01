Overlay Protocol (OVL) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Overlay Protocol fiyat tahminlerini alın. OVL fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

OVL Al

Overlay Protocol fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,0379 $0,0379 $0,0379 -%2,79 USD Gerçek Tahmini Overlay Protocol 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Overlay Protocol (OVL) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Overlay Protocol, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,0379 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Overlay Protocol (OVL) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Overlay Protocol, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,039795 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Overlay Protocol (OVL) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, OVL için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,041784 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Overlay Protocol (OVL) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, OVL için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,043873 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Overlay Protocol (OVL) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, OVL için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,046067 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Overlay Protocol (OVL) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, OVL için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,048371 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Overlay Protocol (OVL) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Overlay Protocol fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,075039 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Overlay Protocol (OVL) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Overlay Protocol fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,122231 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,0379 %0,00

2027 $ 0,039795 %5,00

2028 $ 0,041784 %10,25

2029 $ 0,043873 %15,76

2030 $ 0,046067 %21,55

2031 $ 0,048371 %27,63

2032 $ 0,050789 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,053329 %40,71

2034 $ 0,055995 %47,75

2035 $ 0,058795 %55,13

2036 $ 0,061735 %62,89

2037 $ 0,064821 %71,03

2038 $ 0,068062 %79,59

2039 $ 0,071466 %88,56

2040 $ 0,075039 %97,99

January 2, 2026(Yarın) $ 0,037905 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,037936 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,038055 %0,41 Bugün için Overlay Protocol (OVL) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde OVL için öngörülen fiyat 0,0379$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Overlay Protocol (OVL) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak OVL için yapılan fiyat tahmini 0,037905$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Overlay Protocol (OVL) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, OVL için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,037936$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Overlay Protocol (OVL) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında OVL için öngörülen fiyat 0,038055$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Overlay Protocol Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,0379$ 0,0379 $ 0,0379 Fiyat Değişimi (24 sa) -%2,79 Piyasa Değeri $ 413,62K$ 413,62K $ 413,62K Dolaşım Arzı 10,91M 10,91M 10,91M Hacim (24 sa) $ 71,65K$ 71,65K $ 71,65K Hacim (24 sa) -- En son OVL fiyatı $ 0,0379. 24 saatlik değişim oranı -%2,79 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 71,65K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki OVL arzı 10,91M olup, toplam piyasa değeri $ 413,62K şeklindedir. Canlı OVL Fiyatını Görüntüle

Overlay Protocol Fiyat Geçmişi Overlay Protocol canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Overlay Protocol fiyatı 0,0379 USD'dir. Dolaşımdaki Overlay Protocol(OVL) arzı 0,00 OVL olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 413,62K$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,10 $ -0,004399 $ 0,04274 $ 0,03753

7 Gün -%0,01 $ -0,000519 $ 0,05536 $ 0,03753

30 Gün -%0,17 $ -0,008049 $ 0,05536 $ 0,03699 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Overlay Protocol fiyat hareketi -0,004399$ oldu ve -%0,10 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Overlay Protocol en yüksek 0,05536$ ve en düşük 0,03753$ fiyatından işlem gördü ve -%0,01 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, OVL için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Overlay Protocol, -%0,17 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,008049$ oldu. Bu durum, OVL için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Overlay Protocol fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam OVL Fiyat Geçmişini Görüntüle

Overlay Protocol (OVL) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Overlay Protocol Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak OVL için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Overlay Protocol için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen OVL fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Overlay Protocol fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, OVL varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): OVL için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Overlay Protocol için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

OVL Fiyat Tahmini Neden Önemli?

OVL Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): OVL, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, OVL, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için OVL fiyat tahmini nedir? Overlay Protocol (OVL) fiyat tahmin aracına göre, OVL fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 OVL 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Overlay Protocol (OVL) fiyatı $0,0379 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, OVL, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında OVL için tahmini fiyat hedefi nedir? Overlay Protocol (OVL) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 OVL fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında OVL için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Overlay Protocol (OVL), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında OVL için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Overlay Protocol (OVL), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 OVL 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Overlay Protocol (OVL) fiyatı $0,0379 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, OVL, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için OVL fiyat tahmini nedir? Overlay Protocol (OVL) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 OVL fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.