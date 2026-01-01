Bugünkü Overlay Protocol Fiyatı

Bugünkü Overlay Protocol (OVL) fiyatı $ 0,03769 olup, son 24 saatte % 3,33 değişim gösterdi. Mevcut OVL / USD dönüşüm oranı OVL başına $ 0,03769 şeklindedir.

Overlay Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 411,32K ile 2042. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,91M OVL şeklindedir. Son 24 saat içinde OVL, $ 0,03699 (en düşük) ile $ 0,04234 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,7841389069548613 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,10678946055291266 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OVL, son bir saatte +%1,78 ve son 7 günde -%1,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 74,19K seviyesine ulaştı.

Overlay Protocol (OVL) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2042 Piyasa Değeri $ 411,32K$ 411,32K $ 411,32K Hacim (24 Sa) $ 74,19K$ 74,19K $ 74,19K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,77M$ 3,77M $ 3,77M Dolaşım Arzı 10,91M 10,91M 10,91M Maksimum Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Toplam Arz 88.871.915,39447941 88.871.915,39447941 88.871.915,39447941 Dolaşım Oranı %10,91 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

