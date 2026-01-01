OpenVPP (OVPP) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için OpenVPP fiyat tahminlerini alın. OVPP fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

OpenVPP fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,00753 $0,00753 $0,00753 +%0,40 USD Gerçek Tahmini OpenVPP 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için OpenVPP (OVPP) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, OpenVPP, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,00753 fiyatından işlem görebilir. 2026 için OpenVPP (OVPP) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, OpenVPP, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,007906 fiyatından işlem görebilir. 2027 için OpenVPP (OVPP) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, OVPP için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,008301 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için OpenVPP (OVPP) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, OVPP için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,008716 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için OpenVPP (OVPP) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, OVPP için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,009152 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için OpenVPP (OVPP) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, OVPP için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,009610 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için OpenVPP (OVPP) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında OpenVPP fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,014908 seviyesine ulaşabilir. 2050 için OpenVPP (OVPP) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında OpenVPP fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,024285 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,00753 %0,00

2027 $ 0,007906 %5,00

2028 $ 0,008301 %10,25

2029 $ 0,008716 %15,76

2030 $ 0,009152 %21,55

2031 $ 0,009610 %27,63

2032 $ 0,010090 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,010595 %40,71

2034 $ 0,011125 %47,75

2035 $ 0,011681 %55,13

2036 $ 0,012265 %62,89

2037 $ 0,012878 %71,03

2038 $ 0,013522 %79,59

2039 $ 0,014198 %88,56

2040 $ 0,014908 %97,99

January 2, 2026(Yarın) $ 0,007531 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,007537 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,007560 %0,41 Bugün için OpenVPP (OVPP) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde OVPP için öngörülen fiyat 0,00753$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için OpenVPP (OVPP) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak OVPP için yapılan fiyat tahmini 0,007531$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için OpenVPP (OVPP) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, OVPP için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,007537$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük OpenVPP (OVPP) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında OVPP için öngörülen fiyat 0,007560$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut OpenVPP Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,00753$ 0,00753 $ 0,00753 Fiyat Değişimi (24 sa) +%0,40 Piyasa Değeri $ 6,05M$ 6,05M $ 6,05M Dolaşım Arzı 803,28M 803,28M 803,28M Hacim (24 sa) $ 399,39K$ 399,39K $ 399,39K Hacim (24 sa) -- En son OVPP fiyatı $ 0,00753. 24 saatlik değişim oranı +%0,40 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 399,39K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki OVPP arzı 803,28M olup, toplam piyasa değeri $ 6,05M şeklindedir. Canlı OVPP Fiyatını Görüntüle

OpenVPP Fiyat Geçmişi OpenVPP canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki OpenVPP fiyatı 0,00753 USD'dir. Dolaşımdaki OpenVPP(OVPP) arzı 0,00 OVPP olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 6,05M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,00 $ -0,000029 $ 0,00763 $ 0,00728

7 Gün -%0,02 $ -0,000199 $ 0,011 $ 0,00691

30 Gün -%0,04 $ -0,000370 $ 0,011 $ 0,00691 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, OpenVPP fiyat hareketi -0,000029$ oldu ve -%0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, OpenVPP en yüksek 0,011$ ve en düşük 0,00691$ fiyatından işlem gördü ve -%0,02 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, OVPP için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, OpenVPP, -%0,04 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000370$ oldu. Bu durum, OVPP için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam OpenVPP fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam OVPP Fiyat Geçmişini Görüntüle

OpenVPP (OVPP) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? OpenVPP Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak OVPP için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, OpenVPP için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen OVPP fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının OpenVPP fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, OVPP varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): OVPP için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak OpenVPP için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

OVPP Fiyat Tahmini Neden Önemli?

OVPP Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): OVPP, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, OVPP, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için OVPP fiyat tahmini nedir? OpenVPP (OVPP) fiyat tahmin aracına göre, OVPP fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 OVPP 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 OpenVPP (OVPP) fiyatı $0,00753 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, OVPP, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında OVPP için tahmini fiyat hedefi nedir? OpenVPP (OVPP) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 OVPP fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında OVPP için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, OpenVPP (OVPP), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında OVPP için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, OpenVPP (OVPP), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 OVPP 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 OpenVPP (OVPP) fiyatı $0,00753 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, OVPP, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için OVPP fiyat tahmini nedir? OpenVPP (OVPP) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 OVPP fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol