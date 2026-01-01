Bugünkü OpenVPP Fiyatı

Bugünkü OpenVPP (OVPP) fiyatı $ 0,00754 olup, son 24 saatte % 0,40 değişim gösterdi. Mevcut OVPP / USD dönüşüm oranı OVPP başına $ 0,00754 şeklindedir.

OpenVPP, şu anda piyasa değeri açısından $ 6,06M ile 1223. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 803,28M OVPP şeklindedir. Son 24 saat içinde OVPP, $ 0,00737 (en düşük) ile $ 0,00766 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,28680257838566486 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000026830293467548 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OVPP, son bir saatte -%0,27 ve son 7 günde -%2,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 407,58K seviyesine ulaştı.

OpenVPP (OVPP) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1223 Piyasa Değeri $ 6,06M$ 6,06M $ 6,06M Hacim (24 Sa) $ 407,58K$ 407,58K $ 407,58K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,54M$ 7,54M $ 7,54M Dolaşım Arzı 803,28M 803,28M 803,28M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %80,32 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki OpenVPP piyasa değeri $ 6,06M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 407,58K. Dolaşımdaki OVPP arzı 803,28M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,54M.