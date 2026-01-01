Paxi Network (PAXI) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Paxi Network fiyat tahminlerini alın. PAXI fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Paxi Network fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,02804 $0,02804 $0,02804 -%17,89 USD Gerçek Tahmini Paxi Network 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Paxi Network (PAXI) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Paxi Network, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,02804 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Paxi Network (PAXI) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Paxi Network, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,029442 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Paxi Network (PAXI) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, PAXI için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,030914 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Paxi Network (PAXI) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, PAXI için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,032459 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Paxi Network (PAXI) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, PAXI için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,034082 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Paxi Network (PAXI) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, PAXI için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,035786 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Paxi Network (PAXI) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Paxi Network fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,055517 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Paxi Network (PAXI) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Paxi Network fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,090431 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,02804 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,028043 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,028066 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,028155 %0,41 Bugün için Paxi Network (PAXI) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde PAXI için öngörülen fiyat 0,02804$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Paxi Network (PAXI) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak PAXI için yapılan fiyat tahmini 0,028043$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Paxi Network (PAXI) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, PAXI için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,028066$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Paxi Network (PAXI) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında PAXI için öngörülen fiyat 0,028155$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Paxi Network Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,02804$ 0,02804 $ 0,02804 Fiyat Değişimi (24 sa) -%17,89 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 10,99K$ 10,99K $ 10,99K Hacim (24 sa) -- En son PAXI fiyatı $ 0,02804. 24 saatlik değişim oranı -%17,89 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 10,99K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki PAXI arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı PAXI Fiyatını Görüntüle

Paxi Network Fiyat Geçmişi Paxi Network canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Paxi Network fiyatı 0,02804 USD'dir. Dolaşımdaki Paxi Network(PAXI) arzı 0,00 PAXI olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,15 $ -0,004960 $ 0,03497 $ 0,02653

7 Gün -%0,02 $ -0,000840 $ 0,0439 $ 0,02653

30 Gün -%0,21 $ -0,007509 $ 0,0439 $ 0,02 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Paxi Network fiyat hareketi -0,004960$ oldu ve -%0,15 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Paxi Network en yüksek 0,0439$ ve en düşük 0,02653$ fiyatından işlem gördü ve -%0,02 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, PAXI için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Paxi Network, -%0,21 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,007509$ oldu. Bu durum, PAXI için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Paxi Network fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam PAXI Fiyat Geçmişini Görüntüle

Paxi Network (PAXI) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Paxi Network Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak PAXI için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Paxi Network için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen PAXI fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Paxi Network fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, PAXI varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): PAXI için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Paxi Network için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

PAXI Fiyat Tahmini Neden Önemli?

PAXI Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): PAXI, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, PAXI, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için PAXI fiyat tahmini nedir? Paxi Network (PAXI) fiyat tahmin aracına göre, PAXI fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 PAXI 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Paxi Network (PAXI) fiyatı $0,02804 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, PAXI, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında PAXI için tahmini fiyat hedefi nedir? Paxi Network (PAXI) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 PAXI fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında PAXI için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Paxi Network (PAXI), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında PAXI için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Paxi Network (PAXI), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 PAXI 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Paxi Network (PAXI) fiyatı $0,02804 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, PAXI, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için PAXI fiyat tahmini nedir? Paxi Network (PAXI) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 PAXI fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.