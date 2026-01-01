Bugünkü Paxi Network Fiyatı

Bugünkü Paxi Network (PAXI) fiyatı $ 0,02787 olup, son 24 saatte % 18,38 değişim gösterdi. Mevcut PAXI / USD dönüşüm oranı PAXI başına $ 0,02787 şeklindedir.

Paxi Network, şu anda piyasa değeri açısından -- ile 4691. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- PAXI şeklindedir. Son 24 saat içinde PAXI, $ 0,02653 (en düşük) ile $ 0,03483 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,08276238017145786 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,029485865210220626 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PAXI, son bir saatte -%1,25 ve son 7 günde -%2,22 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 10,51K seviyesine ulaştı.

Paxi Network (PAXI) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.4691 Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 10,51K$ 10,51K $ 10,51K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,15M$ 2,15M $ 2,15M Dolaşım Arzı ---- -- Maksimum Arz ---- -- Toplam Arz 77.181.749,44 77.181.749,44 77.181.749,44 Herkese Açık Blok Zinciri PAXI

Şu anki Paxi Network piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 10,51K. Dolaşımdaki PAXI arzı -- olup, toplam arzı 77181749.44. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,15M.