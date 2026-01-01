Palantir (PLTRON) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Palantir fiyat tahminlerini alın. PLTRON fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Palantir fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $178,11 $178,11 $178,11 -%1,19 USD Gerçek Tahmini Palantir 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Palantir (PLTRON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Palantir, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 178,11 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Palantir (PLTRON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Palantir, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 187,0155 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Palantir (PLTRON) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, PLTRON için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 196,3662 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Palantir (PLTRON) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, PLTRON için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 206,1845 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Palantir (PLTRON) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, PLTRON için 2029 yılı hedef fiyatı $ 216,4938 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Palantir (PLTRON) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, PLTRON için 2030 yılı hedef fiyatı $ 227,3185 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Palantir (PLTRON) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Palantir fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 352,6456 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Palantir (PLTRON) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Palantir fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 574,4225 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 178,11 %0,00

2027 $ 187,0155 %5,00

2028 $ 196,3662 %10,25

2029 $ 206,1845 %15,76

2030 $ 216,4938 %21,55

2031 $ 227,3185 %27,63

2032 $ 238,6844 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 250,6186 %40,71

2034 $ 263,1495 %47,75

2035 $ 276,3070 %55,13

2036 $ 290,1224 %62,89

2037 $ 304,6285 %71,03

2038 $ 319,8599 %79,59

2039 $ 335,8529 %88,56

2040 $ 352,6456 %97,99

2040 $ 352,6456 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Palantir Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 178,11 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 178,1343 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 178,2807 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 178,8419 %0,41 Bugün için Palantir (PLTRON) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde PLTRON için öngörülen fiyat 178,11$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Palantir (PLTRON) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak PLTRON için yapılan fiyat tahmini 178,1343$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Palantir (PLTRON) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, PLTRON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 178,2807$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Palantir (PLTRON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında PLTRON için öngörülen fiyat 178,8419$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Palantir Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 178,11$ 178,11 $ 178,11 Fiyat Değişimi (24 sa) -%1,19 Piyasa Değeri $ 997,51K$ 997,51K $ 997,51K Dolaşım Arzı 5,60K 5,60K 5,60K Hacim (24 sa) $ 93,57K$ 93,57K $ 93,57K Hacim (24 sa) -- En son PLTRON fiyatı $ 178,11. 24 saatlik değişim oranı -%1,19 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 93,57K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki PLTRON arzı 5,60K olup, toplam piyasa değeri $ 997,51K şeklindedir. Canlı PLTRON Fiyatını Görüntüle

Palantir Fiyat Geçmişi Palantir canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Palantir fiyatı 178,11 USD'dir. Dolaşımdaki Palantir(PLTRON) arzı 0,00 PLTRON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 997,51K$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,01 $ -2,3299 $ 181,97 $ 177,33

7 Gün -%0,08 $ -16,0199 $ 196,15 $ 177,33

30 Gün %0,07 $ 10,9900 $ 198,55 $ 166,73 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Palantir fiyat hareketi -2,3299$ oldu ve -%0,01 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Palantir en yüksek 196,15$ ve en düşük 177,33$ fiyatından işlem gördü ve -%0,08 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, PLTRON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Palantir, %0,07 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 10,9900$ oldu. Bu durum, PLTRON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Palantir fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam PLTRON Fiyat Geçmişini Görüntüle

Palantir (PLTRON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Palantir Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak PLTRON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Palantir için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen PLTRON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Palantir fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, PLTRON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): PLTRON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Palantir için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

PLTRON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

PLTRON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): PLTRON, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, PLTRON, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için PLTRON fiyat tahmini nedir? Palantir (PLTRON) fiyat tahmin aracına göre, PLTRON fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 PLTRON 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Palantir (PLTRON) fiyatı $178,11 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, PLTRON, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında PLTRON için tahmini fiyat hedefi nedir? Palantir (PLTRON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 PLTRON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında PLTRON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Palantir (PLTRON), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında PLTRON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Palantir (PLTRON), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 PLTRON 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Palantir (PLTRON) fiyatı $178,11 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, PLTRON, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için PLTRON fiyat tahmini nedir? Palantir (PLTRON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 PLTRON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.