Bugünkü Palantir Fiyatı

Bugünkü Palantir (PLTRON) fiyatı $ 178,09 olup, son 24 saatte % 1,20 değişim gösterdi. Mevcut PLTRON / USD dönüşüm oranı PLTRON başına $ 178,09 şeklindedir.

Palantir, şu anda piyasa değeri açısından $ 997,40K ile 2059. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,60K PLTRON şeklindedir. Son 24 saat içinde PLTRON, $ 177,33 (en düşük) ile $ 181,97 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 215,93806231164194 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 147,70518558370705 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PLTRON, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%8,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 92,11K seviyesine ulaştı.

Palantir (PLTRON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2059 Piyasa Değeri $ 997,40K$ 997,40K $ 997,40K Hacim (24 Sa) $ 92,11K$ 92,11K $ 92,11K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 997,40K$ 997,40K $ 997,40K Dolaşım Arzı 5,60K 5,60K 5,60K Toplam Arz 5.600,53969886 5.600,53969886 5.600,53969886 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

