Invesco QQQ (QQQON) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Invesco QQQ fiyat tahminlerini alın. QQQON fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Invesco QQQ fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $615,29 $615,29 $615,29 -%0,52 USD Gerçek Tahmini Invesco QQQ 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Invesco QQQ (QQQON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Invesco QQQ, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 615,29 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Invesco QQQ (QQQON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Invesco QQQ, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 646,0545 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Invesco QQQ (QQQON) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, QQQON için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 678,3572 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Invesco QQQ (QQQON) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, QQQON için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 712,2750 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Invesco QQQ (QQQON) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, QQQON için 2029 yılı hedef fiyatı $ 747,8888 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Invesco QQQ (QQQON) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, QQQON için 2030 yılı hedef fiyatı $ 785,2832 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Invesco QQQ (QQQON) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Invesco QQQ fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 1.218,2321 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Invesco QQQ (QQQON) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Invesco QQQ fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 1.984,3717 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 615,29 %0,00

2027 $ 646,0545 %5,00

2028 $ 678,3572 %10,25

2029 $ 712,2750 %15,76

2030 $ 747,8888 %21,55

2031 $ 785,2832 %27,63

2032 $ 824,5474 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 865,7748 %40,71

2034 $ 909,0635 %47,75

2035 $ 954,5167 %55,13

2036 $ 1.002,2425 %62,89

2037 $ 1.052,3547 %71,03

2038 $ 1.104,9724 %79,59

2039 $ 1.160,2210 %88,56

2040 $ 1.218,2321 %97,99

2040 $ 1.218,2321 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Invesco QQQ Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 615,29 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 615,3742 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 615,8800 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 617,8185 %0,41 Bugün için Invesco QQQ (QQQON) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde QQQON için öngörülen fiyat 615,29$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Invesco QQQ (QQQON) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak QQQON için yapılan fiyat tahmini 615,3742$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Invesco QQQ (QQQON) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, QQQON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 615,8800$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Invesco QQQ (QQQON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında QQQON için öngörülen fiyat 617,8185$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Invesco QQQ Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 615,29$ 615,29 $ 615,29 Fiyat Değişimi (24 sa) -%0,52 Piyasa Değeri $ 21,00M$ 21,00M $ 21,00M Dolaşım Arzı 34,13K 34,13K 34,13K Hacim (24 sa) $ 61,12K$ 61,12K $ 61,12K Hacim (24 sa) -- En son QQQON fiyatı $ 615,29. 24 saatlik değişim oranı -%0,52 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 61,12K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki QQQON arzı 34,13K olup, toplam piyasa değeri $ 21,00M şeklindedir. Canlı QQQON Fiyatını Görüntüle

Invesco QQQ Fiyat Geçmişi Invesco QQQ canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Invesco QQQ fiyatı 615,39 USD'dir. Dolaşımdaki Invesco QQQ(QQQON) arzı 0,00 QQQON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 21,00M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,00 $ -3,4500 $ 622,01 $ 614,43

7 Gün -%0,01 $ -9,5600 $ 653,45 $ 614,43

30 Gün -%0,00 $ -2,9000 $ 653,45 $ 601,24 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Invesco QQQ fiyat hareketi -3,4500$ oldu ve -%0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Invesco QQQ en yüksek 653,45$ ve en düşük 614,43$ fiyatından işlem gördü ve -%0,01 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, QQQON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Invesco QQQ, -%0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -2,9000$ oldu. Bu durum, QQQON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Invesco QQQ fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam QQQON Fiyat Geçmişini Görüntüle

Invesco QQQ (QQQON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Invesco QQQ Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak QQQON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Invesco QQQ için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen QQQON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Invesco QQQ fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, QQQON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): QQQON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Invesco QQQ için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

QQQON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

QQQON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): QQQON, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, QQQON, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için QQQON fiyat tahmini nedir? Invesco QQQ (QQQON) fiyat tahmin aracına göre, QQQON fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 QQQON 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Invesco QQQ (QQQON) fiyatı $615,29 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, QQQON, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında QQQON için tahmini fiyat hedefi nedir? Invesco QQQ (QQQON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 QQQON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında QQQON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Invesco QQQ (QQQON), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında QQQON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Invesco QQQ (QQQON), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 QQQON 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Invesco QQQ (QQQON) fiyatı $615,29 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, QQQON, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için QQQON fiyat tahmini nedir? Invesco QQQ (QQQON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 QQQON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.