Bugünkü Invesco QQQ Fiyatı

Bugünkü Invesco QQQ (QQQON) fiyatı $ 615,04 olup, son 24 saatte % 0,56 değişim gösterdi. Mevcut QQQON / USD dönüşüm oranı QQQON başına $ 615,04 şeklindedir.

Invesco QQQ, şu anda piyasa değeri açısından $ 20,99M ile 705. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 34,13K QQQON şeklindedir. Son 24 saat içinde QQQON, $ 614,43 (en düşük) ile $ 622,01 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 639,163267863106 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 566,7159774974706 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, QQQON, son bir saatte -%0,06 ve son 7 günde -%1,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 60,20K seviyesine ulaştı.

Invesco QQQ (QQQON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.705 Piyasa Değeri $ 20,99M$ 20,99M $ 20,99M Hacim (24 Sa) $ 60,20K$ 60,20K $ 60,20K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,99M$ 20,99M $ 20,99M Dolaşım Arzı 34,13K 34,13K 34,13K Toplam Arz 34.129,20281475 34.129,20281475 34.129,20281475 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Invesco QQQ piyasa değeri $ 20,99M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 60,20K. Dolaşımdaki QQQON arzı 34,13K olup, toplam arzı 34129.20281475. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,99M.