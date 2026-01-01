Refacta AI (REFACTA) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Refacta AI fiyat tahminlerini alın. REFACTA fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Refacta AI fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,04324 $0,04324 $0,04324 -%0,11 USD Gerçek Tahmini Refacta AI 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Refacta AI (REFACTA) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Refacta AI, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,04324 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Refacta AI (REFACTA) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Refacta AI, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,045402 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Refacta AI (REFACTA) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, REFACTA için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,047672 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Refacta AI (REFACTA) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, REFACTA için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,050055 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Refacta AI (REFACTA) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, REFACTA için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,052558 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Refacta AI (REFACTA) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, REFACTA için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,055186 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Refacta AI (REFACTA) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Refacta AI fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,085612 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Refacta AI (REFACTA) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Refacta AI fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,139453 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,04324 %0,00

2027 $ 0,045402 %5,00

2028 $ 0,047672 %10,25

2029 $ 0,050055 %15,76

2030 $ 0,052558 %21,55

2031 $ 0,055186 %27,63

2032 $ 0,057945 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,060843 %40,71

2034 $ 0,063885 %47,75

2035 $ 0,067079 %55,13

2036 $ 0,070433 %62,89

2037 $ 0,073955 %71,03

2038 $ 0,077652 %79,59

2039 $ 0,081535 %88,56

2040 $ 0,085612 %97,99

2040 $ 0,085612 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Refacta AI Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0,04324 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,043245 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,043281 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,043417 %0,41 Bugün için Refacta AI (REFACTA) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde REFACTA için öngörülen fiyat 0,04324$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Refacta AI (REFACTA) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak REFACTA için yapılan fiyat tahmini 0,043245$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Refacta AI (REFACTA) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, REFACTA için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,043281$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Refacta AI (REFACTA) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında REFACTA için öngörülen fiyat 0,043417$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Refacta AI Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,04324$ 0,04324 $ 0,04324 Fiyat Değişimi (24 sa) -%0,11 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 362,74K$ 362,74K $ 362,74K Hacim (24 sa) -- En son REFACTA fiyatı $ 0,04324. 24 saatlik değişim oranı -%0,11 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 362,74K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki REFACTA arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı REFACTA Fiyatını Görüntüle

Refacta AI Fiyat Geçmişi Refacta AI canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Refacta AI fiyatı 0,04324 USD'dir. Dolaşımdaki Refacta AI(REFACTA) arzı 0,00 REFACTA olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,00 $ 0,000050 $ 0,044 $ 0,04271

7 Gün %0,01 $ 0,000559 $ 0,04418 $ 0,04187

30 Gün %0,06 $ 0,002529 $ 0,0498 $ 0,04026 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Refacta AI fiyat hareketi 0,000050$ oldu ve %0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Refacta AI en yüksek 0,04418$ ve en düşük 0,04187$ fiyatından işlem gördü ve %0,01 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, REFACTA için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Refacta AI, %0,06 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,002529$ oldu. Bu durum, REFACTA için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Refacta AI fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam REFACTA Fiyat Geçmişini Görüntüle

Refacta AI (REFACTA) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Refacta AI Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak REFACTA için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Refacta AI için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen REFACTA fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Refacta AI fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, REFACTA varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): REFACTA için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Refacta AI için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

REFACTA Fiyat Tahmini Neden Önemli?

REFACTA Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): REFACTA, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, REFACTA, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için REFACTA fiyat tahmini nedir? Refacta AI (REFACTA) fiyat tahmin aracına göre, REFACTA fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 REFACTA 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Refacta AI (REFACTA) fiyatı $0,04324 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, REFACTA, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında REFACTA için tahmini fiyat hedefi nedir? Refacta AI (REFACTA) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 REFACTA fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında REFACTA için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Refacta AI (REFACTA), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında REFACTA için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Refacta AI (REFACTA), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 REFACTA 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Refacta AI (REFACTA) fiyatı $0,04324 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, REFACTA, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için REFACTA fiyat tahmini nedir? Refacta AI (REFACTA) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 REFACTA fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.