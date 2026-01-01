Bugünkü Refacta AI Fiyatı

Bugünkü Refacta AI (REFACTA) fiyatı $ 0,04336 olup, son 24 saatte % 0,13 değişim gösterdi. Mevcut REFACTA / USD dönüşüm oranı REFACTA başına $ 0,04336 şeklindedir.

Refacta AI, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- REFACTA şeklindedir. Son 24 saat içinde REFACTA, $ 0,04271 (en düşük) ile $ 0,044 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, REFACTA, son bir saatte +%0,16 ve son 7 günde +%2,19 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 366,03K seviyesine ulaştı.

Refacta AI (REFACTA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 366,03K$ 366,03K $ 366,03K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 43,36M$ 43,36M $ 43,36M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki Refacta AI piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 366,03K. Dolaşımdaki REFACTA arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 43,36M.