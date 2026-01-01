SharpLink Gaming (SBETON) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için SharpLink Gaming fiyat tahminlerini alın. SBETON fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

SharpLink Gaming fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. Gerçek Tahmini SharpLink Gaming 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için SharpLink Gaming (SBETON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, SharpLink Gaming, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 8,975 fiyatından işlem görebilir. 2026 için SharpLink Gaming (SBETON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, SharpLink Gaming, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 9,4237 fiyatından işlem görebilir. 2027 için SharpLink Gaming (SBETON) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, SBETON için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 9,8949 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için SharpLink Gaming (SBETON) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, SBETON için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 10,3896 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için SharpLink Gaming (SBETON) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, SBETON için 2029 yılı hedef fiyatı $ 10,9091 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için SharpLink Gaming (SBETON) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, SBETON için 2030 yılı hedef fiyatı $ 11,4546 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için SharpLink Gaming (SBETON) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında SharpLink Gaming fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 17,7698 seviyesine ulaşabilir. 2050 için SharpLink Gaming (SBETON) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında SharpLink Gaming fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 28,9452 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 8,975 %0,00

2027 $ 9,4237 %5,00

2028 $ 9,8949 %10,25

2029 $ 10,3896 %15,76

2030 $ 10,9091 %21,55

2031 $ 11,4546 %27,63

2032 $ 12,0273 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 12,6287 %40,71

2034 $ 13,2601 %47,75

2035 $ 13,9231 %55,13

2036 $ 14,6193 %62,89

2037 $ 15,3502 %71,03

2038 $ 16,1178 %79,59

2039 $ 16,9237 %88,56

2040 $ 17,7698 %97,99

January 2, 2026(Yarın) $ 8,9762 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 8,9836 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 9,0118 %0,41 Bugün için SharpLink Gaming (SBETON) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde SBETON için öngörülen fiyat 8,975$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için SharpLink Gaming (SBETON) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak SBETON için yapılan fiyat tahmini 8,9762$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için SharpLink Gaming (SBETON) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, SBETON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 8,9836$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük SharpLink Gaming (SBETON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında SBETON için öngörülen fiyat 9,0118$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut SharpLink Gaming Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 8,975 Fiyat Değişimi (24 sa) +%2,03 Piyasa Değeri $ 162,57K Dolaşım Arzı 18,11K Hacim (24 sa) $ 253,46K Hacim (24 sa) -- En son SBETON fiyatı $ 8,975. 24 saatlik değişim oranı +%2,03 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 253,46K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki SBETON arzı 18,11K olup, toplam piyasa değeri $ 162,57K şeklindedir.

Nasıl SharpLink Gaming (SBETON) Satın Alınır? SBETON satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle SBETON satın alabilirsiniz. SharpLink Gaming satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın!

SharpLink Gaming Fiyat Geçmişi SharpLink Gaming canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki SharpLink Gaming fiyatı 8,975 USD'dir. Dolaşımdaki SharpLink Gaming(SBETON) arzı 0,00 SBETON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 162,57K$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,01 $ 0,073999 $ 9 $ 8,707

7 Gün %0,00 $ 0,025999 $ 9,389 $ 8,695

30 Gün -%0,07 $ -0,748000 $ 12,19 $ 8,695 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, SharpLink Gaming fiyat hareketi 0,073999$ oldu ve %0,01 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, SharpLink Gaming en yüksek 9,389$ ve en düşük 8,695$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, SBETON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, SharpLink Gaming, -%0,07 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,748000$ oldu. Bu durum, SBETON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam SharpLink Gaming fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam SBETON Fiyat Geçmişini Görüntüle

SharpLink Gaming (SBETON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? SharpLink Gaming Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak SBETON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, SharpLink Gaming için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen SBETON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının SharpLink Gaming fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, SBETON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): SBETON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak SharpLink Gaming için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

SBETON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

SBETON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): SBETON, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, SBETON, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için SBETON fiyat tahmini nedir? SharpLink Gaming (SBETON) fiyat tahmin aracına göre, SBETON fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 SBETON 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 SharpLink Gaming (SBETON) fiyatı $8,975 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, SBETON, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında SBETON için tahmini fiyat hedefi nedir? SharpLink Gaming (SBETON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 SBETON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında SBETON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, SharpLink Gaming (SBETON), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında SBETON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, SharpLink Gaming (SBETON), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 SBETON 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 SharpLink Gaming (SBETON) fiyatı $8,975 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, SBETON, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için SBETON fiyat tahmini nedir? SharpLink Gaming (SBETON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 SBETON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.