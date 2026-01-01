Bugünkü SharpLink Gaming Fiyatı

Bugünkü SharpLink Gaming (SBETON) fiyatı $ 8,973 olup, son 24 saatte % 2,01 değişim gösterdi. Mevcut SBETON / USD dönüşüm oranı SBETON başına $ 8,973 şeklindedir.

SharpLink Gaming, şu anda piyasa değeri açısından $ 162,53K ile 2864. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 18,11K SBETON şeklindedir. Son 24 saat içinde SBETON, $ 8,707 (en düşük) ile $ 9 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 19,465904770814774 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 8,683487736560728 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SBETON, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde +%0,16 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 246,44K seviyesine ulaştı.

SharpLink Gaming (SBETON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2864 Piyasa Değeri $ 162,53K$ 162,53K $ 162,53K Hacim (24 Sa) $ 246,44K$ 246,44K $ 246,44K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 162,53K$ 162,53K $ 162,53K Dolaşım Arzı 18,11K 18,11K 18,11K Toplam Arz 18.113,43578289 18.113,43578289 18.113,43578289 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

