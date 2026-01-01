Shopify (SHOPON) Fiyat Tahmini (USD)

Shopify fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $161,09 $161,09 $161,09 -%0,57 USD Gerçek Tahmini Shopify 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Shopify (SHOPON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Shopify, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 161,09 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Shopify (SHOPON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Shopify, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 169,1445 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Shopify (SHOPON) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, SHOPON için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 177,6017 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Shopify (SHOPON) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, SHOPON için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 186,4818 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Shopify (SHOPON) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, SHOPON için 2029 yılı hedef fiyatı $ 195,8059 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Shopify (SHOPON) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, SHOPON için 2030 yılı hedef fiyatı $ 205,5961 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Shopify (SHOPON) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Shopify fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 318,9471 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Shopify (SHOPON) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Shopify fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 519,5313 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 161,09 %0,00

2027 $ 169,1445 %5,00

2028 $ 177,6017 %10,25

2029 $ 186,4818 %15,76

2030 $ 195,8059 %21,55

2031 $ 205,5961 %27,63

2032 $ 215,8760 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 226,6698 %40,71

2034 $ 238,0032 %47,75

2035 $ 249,9034 %55,13

2036 $ 262,3986 %62,89

2037 $ 275,5185 %71,03

2038 $ 289,2944 %79,59

2039 $ 303,7592 %88,56

2040 $ 318,9471 %97,99

January 2, 2026(Yarın) $ 161,1120 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 161,2444 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 161,7520 %0,41 Bugün için Shopify (SHOPON) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde SHOPON için öngörülen fiyat 161,09$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Shopify (SHOPON) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak SHOPON için yapılan fiyat tahmini 161,1120$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Shopify (SHOPON) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, SHOPON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 161,2444$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Shopify (SHOPON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında SHOPON için öngörülen fiyat 161,7520$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Shopify Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 161,09$ 161,09 $ 161,09 Fiyat Değişimi (24 sa) -%0,57 Piyasa Değeri $ 570,82K$ 570,82K $ 570,82K Dolaşım Arzı 3,54K 3,54K 3,54K Hacim (24 sa) $ 102,52K$ 102,52K $ 102,52K Hacim (24 sa) -- En son SHOPON fiyatı $ 161,09. 24 saatlik değişim oranı -%0,57 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 102,52K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki SHOPON arzı 3,54K olup, toplam piyasa değeri $ 570,82K şeklindedir. Canlı SHOPON Fiyatını Görüntüle

Shopify Fiyat Geçmişi Shopify canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Shopify fiyatı 161,14 USD'dir. Dolaşımdaki Shopify(SHOPON) arzı 0,00 SHOPON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 570,82K$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,01 $ -1,8100 $ 164,71 $ 160,78

7 Gün -%0,05 $ -8,5900 $ 171,22 $ 160,78

30 Gün %0,08 $ 11,5599 $ 173,35 $ 149,32 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Shopify fiyat hareketi -1,8100$ oldu ve -%0,01 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Shopify en yüksek 171,22$ ve en düşük 160,78$ fiyatından işlem gördü ve -%0,05 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, SHOPON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Shopify, %0,08 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 11,5599$ oldu. Bu durum, SHOPON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Shopify fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam SHOPON Fiyat Geçmişini Görüntüle

Shopify (SHOPON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Shopify Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak SHOPON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Shopify için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen SHOPON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Shopify fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, SHOPON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): SHOPON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Shopify için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

SHOPON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

SHOPON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): SHOPON, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, SHOPON, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için SHOPON fiyat tahmini nedir? Shopify (SHOPON) fiyat tahmin aracına göre, SHOPON fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 SHOPON 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Shopify (SHOPON) fiyatı $161,09 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, SHOPON, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında SHOPON için tahmini fiyat hedefi nedir? Shopify (SHOPON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 SHOPON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında SHOPON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Shopify (SHOPON), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında SHOPON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Shopify (SHOPON), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 SHOPON 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Shopify (SHOPON) fiyatı $161,09 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, SHOPON, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için SHOPON fiyat tahmini nedir? Shopify (SHOPON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 SHOPON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.