Bugünkü Shopify (SHOPON) fiyatı $ 161,09 olup, son 24 saatte % 0,58 değişim gösterdi. Mevcut SHOPON / USD dönüşüm oranı SHOPON başına $ 161,09 şeklindedir.

Shopify, şu anda piyasa değeri açısından $ 570,64K ile 2308. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,54K SHOPON şeklindedir. Son 24 saat içinde SHOPON, $ 160,78 (en düşük) ile $ 164,71 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 484,91787532574256 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 136,8834891955334 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SHOPON, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%4,94 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 95,85K seviyesine ulaştı.

Shopify (SHOPON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2308 Piyasa Değeri $ 570,64K$ 570,64K $ 570,64K Hacim (24 Sa) $ 95,85K$ 95,85K $ 95,85K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 570,64K$ 570,64K $ 570,64K Dolaşım Arzı 3,54K 3,54K 3,54K Toplam Arz 3.542,3855637 3.542,3855637 3.542,3855637 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

