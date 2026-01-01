Titans Tap (TIT) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Titans Tap fiyat tahminlerini alın. TIT fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Titans Tap fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,000391 $0,000391 $0,000391 +%1,55 USD Gerçek Tahmini Titans Tap 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Titans Tap (TIT) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Titans Tap, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,000391 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Titans Tap (TIT) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Titans Tap, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000410 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Titans Tap (TIT) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, TIT için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000431 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Titans Tap (TIT) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, TIT için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000452 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Titans Tap (TIT) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, TIT için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,000475 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Titans Tap (TIT) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, TIT için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,000499 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Titans Tap (TIT) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Titans Tap fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000774 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Titans Tap (TIT) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Titans Tap fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,001261 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000391 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,000391 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,000391 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,000392 %0,41 Bugün için Titans Tap (TIT) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde TIT için öngörülen fiyat 0,000391$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Titans Tap (TIT) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak TIT için yapılan fiyat tahmini 0,000391$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Titans Tap (TIT) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, TIT için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000391$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Titans Tap (TIT) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında TIT için öngörülen fiyat 0,000392$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Titans Tap Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,000391$ 0,000391 $ 0,000391 Fiyat Değişimi (24 sa) +%1,55 Piyasa Değeri $ 12,00M$ 12,00M $ 12,00M Dolaşım Arzı 30,69B 30,69B 30,69B Hacim (24 sa) $ 30,59K$ 30,59K $ 30,59K Hacim (24 sa) -- En son TIT fiyatı $ 0,000391. 24 saatlik değişim oranı +%1,55 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 30,59K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki TIT arzı 30,69B olup, toplam piyasa değeri $ 12,00M şeklindedir. Canlı TIT Fiyatını Görüntüle

Nasıl Titans Tap (TIT) Satın Alınır? TIT satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle TIT satın alabilirsiniz. Titans Tap satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın! Hemen TIT Satın Almayı Öğrenin

Titans Tap Fiyat Geçmişi Titans Tap canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Titans Tap fiyatı 0,000391 USD'dir. Dolaşımdaki Titans Tap(TIT) arzı 0,00 TIT olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 12,00M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,01 $ 0,000005 $ 0,000391 $ 0,000385

7 Gün %0,18 $ 0,000059 $ 0,000567 $ 0,000299

30 Gün -%0,56 $ -0,000512 $ 0,002 $ 0,000299 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Titans Tap fiyat hareketi 0,000005$ oldu ve %0,01 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Titans Tap en yüksek 0,000567$ ve en düşük 0,000299$ fiyatından işlem gördü ve %0,18 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, TIT için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Titans Tap, -%0,56 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000512$ oldu. Bu durum, TIT için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Titans Tap fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam TIT Fiyat Geçmişini Görüntüle

Titans Tap (TIT) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Titans Tap Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak TIT için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Titans Tap için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen TIT fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Titans Tap fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, TIT varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): TIT için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Titans Tap için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

TIT Fiyat Tahmini Neden Önemli?

TIT Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): TIT, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, TIT, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için TIT fiyat tahmini nedir? Titans Tap (TIT) fiyat tahmin aracına göre, TIT fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 TIT 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Titans Tap (TIT) fiyatı $0,000391 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, TIT, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında TIT için tahmini fiyat hedefi nedir? Titans Tap (TIT) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 TIT fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında TIT için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Titans Tap (TIT), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında TIT için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Titans Tap (TIT), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 TIT 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Titans Tap (TIT) fiyatı $0,000391 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, TIT, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için TIT fiyat tahmini nedir? Titans Tap (TIT) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 TIT fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.