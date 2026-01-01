Bugünkü Titans Tap Fiyatı

Bugünkü Titans Tap (TIT) fiyatı $ 0,000391 olup, son 24 saatte % 1,55 değişim gösterdi. Mevcut TIT / USD dönüşüm oranı TIT başına $ 0,000391 şeklindedir.

Titans Tap, şu anda piyasa değeri açısından $ 12,00M ile 943. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 30,69B TIT şeklindedir. Son 24 saat içinde TIT, $ 0,000385 (en düşük) ile $ 0,000391 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,023428722155694283 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000298198482190382 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TIT, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%17,77 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 30,59K seviyesine ulaştı.

Titans Tap (TIT) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.943 Piyasa Değeri $ 12,00M$ 12,00M $ 12,00M Hacim (24 Sa) $ 30,59K$ 30,59K $ 30,59K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 31,28M$ 31,28M $ 31,28M Dolaşım Arzı 30,69B 30,69B 30,69B Maksimum Arz 80.000.000.000 80.000.000.000 80.000.000.000 Toplam Arz 79.999.980.098,1447 79.999.980.098,1447 79.999.980.098,1447 Dolaşım Oranı %38,36 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

