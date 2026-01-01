Tesla (TSLAON) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Tesla fiyat tahminlerini alın. TSLAON fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Tesla fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $450,02 $450,02 $450,02 -%0,96 USD Gerçek Tahmini Tesla 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Tesla (TSLAON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Tesla, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 450,02 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Tesla (TSLAON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Tesla, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 472,521 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Tesla (TSLAON) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, TSLAON için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 496,1470 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Tesla (TSLAON) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, TSLAON için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 520,9544 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Tesla (TSLAON) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, TSLAON için 2029 yılı hedef fiyatı $ 547,0021 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Tesla (TSLAON) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, TSLAON için 2030 yılı hedef fiyatı $ 574,3522 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Tesla (TSLAON) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Tesla fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 891,0088 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Tesla (TSLAON) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Tesla fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 1.451,3594 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 450,02 %0,00

2027 $ 472,521 %5,00

2028 $ 496,1470 %10,25

2029 $ 520,9544 %15,76

2030 $ 547,0021 %21,55

2031 $ 574,3522 %27,63

2032 $ 603,0698 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 633,2233 %40,71

2034 $ 664,8844 %47,75

2035 $ 698,1287 %55,13

2036 $ 733,0351 %62,89

2037 $ 769,6869 %71,03

2038 $ 808,1712 %79,59

2039 $ 848,5798 %88,56

2040 $ 891,0088 %97,99

2040 $ 891,0088 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Tesla Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 450,02 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 450,0816 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 450,4515 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 451,8693 %0,41 Bugün için Tesla (TSLAON) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde TSLAON için öngörülen fiyat 450,02$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Tesla (TSLAON) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak TSLAON için yapılan fiyat tahmini 450,0816$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Tesla (TSLAON) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, TSLAON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 450,4515$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Tesla (TSLAON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında TSLAON için öngörülen fiyat 451,8693$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Tesla Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 450,02$ 450,02 $ 450,02 Fiyat Değişimi (24 sa) -%0,96 Piyasa Değeri $ 13,15M$ 13,15M $ 13,15M Dolaşım Arzı 29,22K 29,22K 29,22K Hacim (24 sa) $ 114,32K$ 114,32K $ 114,32K Hacim (24 sa) -- En son TSLAON fiyatı $ 450,02. 24 saatlik değişim oranı -%0,96 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 114,32K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki TSLAON arzı 29,22K olup, toplam piyasa değeri $ 13,15M şeklindedir. Canlı TSLAON Fiyatını Görüntüle

Tesla Fiyat Geçmişi Tesla canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Tesla fiyatı 450,03 USD'dir. Dolaşımdaki Tesla(TSLAON) arzı 0,00 TSLAON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 13,15M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,00 $ -3,4900 $ 458,51 $ 448,77

7 Gün -%0,06 $ -33,7900 $ 488,31 $ 448,77

30 Gün %0,05 $ 21,4300 $ 499,06 $ 422,26 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Tesla fiyat hareketi -3,4900$ oldu ve -%0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Tesla en yüksek 488,31$ ve en düşük 448,77$ fiyatından işlem gördü ve -%0,06 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, TSLAON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Tesla, %0,05 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 21,4300$ oldu. Bu durum, TSLAON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Tesla fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam TSLAON Fiyat Geçmişini Görüntüle

Tesla (TSLAON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Tesla Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak TSLAON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Tesla için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen TSLAON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Tesla fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, TSLAON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): TSLAON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Tesla için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

TSLAON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

TSLAON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

