Bugünkü Tesla Fiyatı

Bugünkü Tesla (TSLAON) fiyatı $ 450,04 olup, son 24 saatte % 0,98 değişim gösterdi. Mevcut TSLAON / USD dönüşüm oranı TSLAON başına $ 450,04 şeklindedir.

Tesla, şu anda piyasa değeri açısından $ 13,15M ile 887. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 29,22K TSLAON şeklindedir. Son 24 saat içinde TSLAON, $ 448,77 (en düşük) ile $ 458,51 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 496,4270973538345 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 329,3669085162907 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TSLAON, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%6,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 112,89K seviyesine ulaştı.

Tesla (TSLAON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.887 Piyasa Değeri $ 13,15M$ 13,15M $ 13,15M Hacim (24 Sa) $ 112,89K$ 112,89K $ 112,89K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,15M$ 13,15M $ 13,15M Dolaşım Arzı 29,22K 29,22K 29,22K Toplam Arz 29.221,48308004 29.221,48308004 29.221,48308004 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Tesla piyasa değeri $ 13,15M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 112,89K. Dolaşımdaki TSLAON arzı 29,22K olup, toplam arzı 29221.48308004. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,15M.